(Pocket-lint) - Housemarque, le développeur du nouveauReturnal exclusif à PlayStation 5 , a remercié Sony davoir pris un risque sur son jeu.

Comme vous le lirez dans notre revue cinq étoiles , il sagit dun autre type dexclusivité - séloignant des aventures daction à gros budget de marque comme Uncharted et The Last of Us, et offrant quelque chose de plus de niche, de complexe et peut-être de polarisation à la place.

Il a incité le PDG et co-fondateur Ilari Kuittinen à publier une lettre publique remerciant son «partenaire éditorial» de lavoir suivi tout au long du processus de développement: «À lère où les éditeurs de jeux prennent de moins en moins de risques créatifs, nous sommes vraiment reconnaissants de notre partenaire dédition Sony, qui nous a donné lopportunité de travailler sur quelque chose de très risqué et a apporté un soutien fantastique pendant tout le projet », a-t-il écrit.

"Nous sommes éternellement reconnaissants davoir cette opportunité."

Nous espérons sincèrement que son succès commercial correspondra à son succès critique, car ce sera alors la preuve finale dont SIE aura besoin pour lui permettre de prendre des risques similaires sur dautres petits studios et différents styles de jeu.

Cela ne veut pas dire que nous aimerions voir la fin des titres à succès dantan (pouvons-nous avoir Days Gone 2 sil vous plaît?) Mais nous aimerions quil y ait un meilleur équilibre entre les grands et les audacieux.

Après tout, la PlayStation 5 elle-même nest pas conventionnelle. Tout ce dont nous avons besoin, ce sont les nouvelles idées créatives qui vont avec.

Returnal sera disponible pour PS5 à partir de demain, le vendredi 30 avril 2021. Vous pouvez également regarder un flux State of Play avec le nouveau gameplay de Ratchet & Clank: Rift in Time, une exclusivité PS5 plus tard dans la journée. Voir ici pour plus de détails .

