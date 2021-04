Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les dernières baskets collaboratives de Nike et Sony PlayStation devraient être lancées le mois prochain.

La paire sest croisée pour la première fois en 2018 sous la chaussure Nike de la superstar de la NBA Paul George - la PG 2.5 - et, après quelques spéculations et allusions sur les médias sociaux, plus de détails concernant litération sur le thème de la PlayStation 5 commencent à fuir.

Des images des chaussures, qui apparemment tomberont dans deux coloris distincts, sont apparues pour la première fois sur Instagram en mars avec la permission de @laceuphk , mais aucun prix ni calendrier ferme na jamais été révélé.

Selon Sneaker Files , cependant, le PG 5 x PS5 arrivera au prix de 110 $ lors de son lancement en mai.

Si les collaborations précédentes PlayStation et Nike sont quelque chose à dire, le stock sera très limité - peut-être même plus limité que la console PlayStation 5 elle-même, qui a été lancée en novembre.

Comme toujours, la meilleure chance dacquérir lune des baskets limitées sera probablement après le lancement initial, une fois quelles commenceront à apparaître sur des points de vente tels que StockX.

Fait intéressant, comme nous lavons mentionné en haut, il y aura en fait deux couleurs différentes de la PG 5 x PlayStation entre lesquelles choisir. La sneaker bleue rappelle davantage lécran de départ de la console, avec la semelle intermédiaire, les lacets et la languette offrant un contraste blanc.

La variante blanche, quant à elle, semble un peu plus liée à la conception de la PS5 réelle. Il présente du noir le long de la doublure et de la languette, avec un Nike Swoosh bleu et une semelle également présents - un clin dœil au look de mise sous tension de la console.

Les deux, daprès ce que nous pouvons voir, comporteront également le timbre emblématique triangle-cercle-croix-carré de Sony.

Pour linstant, la seule chose à faire est de regarder les baskets et dattendre une date de sortie plus concrète. Nous mettrons à jour cette histoire lorsque nous en saurons plus.

Offres Amazon Prime Day 2021: voici où nous vous apporterons toutes les grandes offres Prime Day dAmazon US Par Maggie Tillman · 28 Avril 2021

Écrit par Conor Allison.