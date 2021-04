Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony a annoncé que PlayStation Now commencerait à diffuser des jeux à une résolution de 1080p.

Le service dabonnement aux jeux en nuage de la société était auparavant plafonné à une résolution de 720p, bien quune mise à jour permettra désormais à la clarté de limage de faire un bond en avant significatif.

Sony indique que la mise à niveau sera déployée auprès des utilisateurs au cours des prochaines semaines, à travers lEurope, les États-Unis, le Canada et le Japon où le service est disponible.

PlayStation Now commencera à déployer cette semaine la prise en charge de la diffusion de jeux compatibles 1080p.



Le déploiement aura lieu au cours des prochaines semaines en Europe, aux États-Unis, au Canada et au Japon, où PlayStation Now est disponible. pic.twitter.com/OEHWHtMTw8 - PlayStation (@PlayStation) 22 avril 2021

Cependant, comme illustré dans le tweet de Sony ci-dessus, cela ne signifie pas nécessairement que chaque jeu pourra bénéficier de lamélioration de la résolution. Sony indique que cela sappliquera spécifiquement aux «jeux compatibles 1080p», ce qui signifie que seul un nombre limité de titres sera initialement pris en charge.

Cette liste, malheureusement, na pas encore été partagée par Sony, et nous ne savons pas non plus si cela sera mis en évidence dans PlayStation Now.

Même quand même, cest une étape importante pour la plate-forme de Sony, car elle met la résolution plus en ligne avec ses principaux concurrents. Actuellement, Amazon Luna est capable datteindre 1080p, tandis que Google Stadia peut même aller jusquà la résolution 4K. Le Xbox Cloud Gaming de Microsoft, quant à lui, teste actuellement la prise en charge de 1080p et devrait être disponible prochainement.

Bien sûr, étant donné que le service offre aux utilisateurs laccès aux titres des trois générations précédentes de consoles - dont beaucoup ne sont pas capables datteindre les hauteurs élevées de 1080p en natif - cela peut prendre un certain temps pour que la bibliothèque de jeux à haute résolution se développe.

Pour ceux qui ont une connexion fiable, cependant, PlayStation Now est devenu un service encore plus attrayant à considérer. Comme toujours, cependant, le vrai test continue de suivre le nombre toujours croissant de rivaux.

Écrit par Conor Allison.