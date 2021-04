Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - PlayStation teste un nouvel avantage pour les membres PlayStation Plus qui ajoute une bibliothèque démissions de télévision et de films à regarder gratuitement.

Le PlayStation Plus Video Pass nest actuellement quen phase de test et il ny a aucune garantie quil sera publié dans le monde entier. Mais voici un aperçu de ce à quoi sattendre du module complémentaire si et quand il est offert de manière plus universelle.

PlayStation Plus est le programme dabonnement payant de Sony qui propose des jeux gratuits pour PS4 et PS5 , ainsi quun accès à des jeux multijoueurs en ligne sur des milliers de titres. Les abonnés PS Plus bénéficient également de réductions exclusives sur les achats de jeux via le PlayStation Store.

Vous pouvez en savoir plus sur PlayStation Plus ici .

Vous pouvez également découvrir quels jeux gratuits sont disponibles sur PS Plus maintenant, en vous rendant ici .

PS Plus Video Pass est un module complémentaire gratuit actuellement testé depuis un an en Pologne.

Il a été annoncé pour la première fois le 21 avril 2021, avec un logo "affiché accidentellement" sur lune des pages en ligne PlayStation.com. Cela a conduit beaucoup à croire quil serait bientôt lancé pour tous les membres PS Plus, mais cela ne semble pas être le cas.

Au lieu de cela, le vice-président des services mondiaux de Sony Interactive Entertainment, Nick Maguire, a déclaré au site Web polonais Spiders Web quil ne serait disponible que dans son pays pour le moment, jusquà ce quil ait accumulé suffisamment de données dutilisation. Malheureusement, il a même suggéré quil pourrait ne pas être largement diffusé du tout: "Nous voulons voir comment les joueurs bénéficieront dun tel service", a-t-il déclaré (via VGC ).

«Quels titres regardent-ils, à quoi s’intéressent-ils, à quelle fréquence les utilisent-ils. À ce stade, cependant, je ne peux pas dire s’il sera créé et à quoi ressemblera le processus de test pour d’autres marchés, ni à quoi lavenir est pour PlayStation Plus Video Pass après la période de test.

"Nous nous concentrons actuellement uniquement sur le marché polonais, sur les acteurs polonais et quelle sera leur réaction face à lavantage supplémentaire du programme PS Plus."

Espérons que lessai réussira et atteindra dautres marchés, y compris le Royaume-Uni et les États-Unis. À lheure actuelle, plus de 20 émissions de télévision et films sont disponibles sur Video Pass, principalement de Sony Pictures et des propres studios de télévision de la société. Ceux-ci incluent Venom, Zombieland: Double Tap et Bloodshot (comme indiqué sur le dépliant officiel ci-dessus.

Un nouveau contenu sera ajouté tous les trois mois, prétend-on.

Si vous habitez en Pologne et êtes abonné à PS Plus, vous pouvez accéder à Video Pass maintenant. Le procès se déroule jusquau 22 avril 2022.

Comme indiqué ci-dessus, il ny a pas encore dindication sur le moment ou même si le service sera disponible dans dautres régions.

Cela aurait cependant du sens, alors que Sony tente de lutter contre le tour de force quest le Xbox Game Pass Ultimate .

