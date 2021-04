Sony fait demi-tour sur la fermeture des magasins PS3 et PS Vita

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony a abandonné les projets de fermeture de ses magasins numériques pour PlayStation 3 et PS Vita.

Il a précédemment annoncé que les magasins pour PS3, Vita et PSP fermeraient le 2 juillet de cette année . Cependant, il a annulé cette décision pour quelques-unes des consoles encore utilisées, seules les "fonctionnalités commerciales" de la PSP ont été rétablies comme initialement prévu.

«Lorsque nous avons pris la décision initiale de mettre fin à lachat de support pour PS3 et PS Vita, cela est né dun certain nombre de facteurs, y compris les défis de support commercial pour les appareils plus anciens et la capacité pour nous de concentrer davantage nos ressources sur les nouveaux appareils où une majorité de nos joueurs jouent », a déclaré le président du SIE Jim Ryan sur le blog PlayStation .

"Nous voyons maintenant que beaucoup dentre vous sont incroyablement passionnés de pouvoir continuer à acheter des jeux classiques sur PS3 et PS Vita dans un avenir prévisible, donc je suis heureux que nous ayons pu trouver une solution pour continuer les opérations."

Cette nouvelle décision signifie désormais que les propriétaires de PS3 et de PS Vita peuvent continuer à acheter et télécharger des jeux pour leurs systèmes dans un avenir prévisible.

Les propriétaires de Sony PSP ne pourront plus acheter de jeux dans la boutique connectée. Cependant, ils pourront continuer à télécharger des jeux déjà achetés et gratuits.

