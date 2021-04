Horizon Zero Dawn est désormais gratuit pour les possesseurs de PS5 et PS4

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Horizon Zero Dawn a été un succès éclatant de la génération PS4 - une toute nouvelle propriété intellectuelle qui a conquis les gens avec son monde luxuriant et ses combats largement gratifiants, et Sony veille à ce que plus de gens aient la chance dy jouer maintenant.

Le jeu est le dernier ajout à son initiative Play At Home en cours pour donner aux gens des choses à faire pendant les verrouillages continus, et est maintenant gratuit pour tous les propriétaires de systèmes PS4 et PS5. Cela signifie que vous pouvez lajouter à votre bibliothèque et la télécharger entièrement gratuitement.

Cependant, ce ne sera que pour un temps limité - la fenêtre sétend du 19 avril à 20h00 PT (ou 20 avril 04h00 BST) au 14 mai à 20h00 PT (ou 15 mai 04h00 BST). ). Alors assurez-vous de lobtenir tant que vous le pouvez, car cest lun des jeux les plus impressionnants de ces dernières années.

Mieux encore, la version proposée est lédition complète, qui comprend le pack dextension important et bien reçu Frozen Wastes, de sorte que vous obtenez encore plus de contenu gratuitement lorsque vous lutilisez.

Il a également une suite à venir, avec Horizon Forbidden West étant très attendu par les fans du premier jeu - vous pouvez consulter la bande-annonce de révélation de ce jeu ci-dessous.

Écrit par Max Freeman-Mills.