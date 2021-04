La première grande mise à jour logicielle PS5 de Sony arrive demain

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony a confirmé que la première mise à jour majeure du logiciel système pour la PlayStation 5 sera déployée dans le monde entier le 14 avril, apportant avec elle une gamme de changements de qualité de vie.

Le plus important est que vous pourrez désormais stocker - mais pas jouer - vos jeux PS5 sur des disques durs externes, ce qui nétait auparavant disponible que pour les titres PS4.

Cependant, la grande déception de notre côté est quil ny a toujours pas de fin en vue pour ceux qui attendent que Sony active le slot dextension M.2 fourni avec la PS5. Lorsque cela sera utilisable, les joueurs pourront insérer des SSD compatibles pour étendre leur stockage interne avec des marges potentiellement importantes.

Le billet de blog détaillant la mise à jour davril reconnaît que cette fonctionnalité est toujours en cours, nous pouvons donc au moins nous accrocher au fait quelle devrait éventuellement apparaître.

Dautres changements à venir devraient voir le hub Game Base devenir un peu plus facile à naviguer, vous permettant de passer plus rapidement entre amis et parties, et cela facilitera également lutilisation du partage de jeu sur les générations de consoles.

Nous pourrons également masquer les jeux de notre bibliothèque, pré-télécharger automatiquement les mises à jour si vous le souhaitez, ajuster le volume de la voix des joueurs individuels dans les discussions de groupe et quelques autres mises à jour granulaires.

Avec des améliorations à venir également sur lapplication PlayStation pour smartphones, cela ressemble à une mise à jour assez mineure, mais toutes les améliorations sont les bienvenues. La PS5 a de nombreux atouts, mais son interface utilisateur peut parfois être plus quun peu déroutante, après tout.

Écrit par Max Freeman-Mills.