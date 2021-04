Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony pourrait planifier un passage majeur dans le jeu mobile, comme en témoigne une récente offre demploi quil a répertoriée.

Le poste, repéré pour la première fois par Euro Gamer , est pour le "Head of Mobile, PlayStation Studios, SIE", et il recherche un candidat qui serait "responsable de la construction et de la mise à léchelle dune équipe de leaders mobiles et qui en sera le chef. nouvelle unité commerciale au sein de PlayStation Studios ". La description de poste indiquait également que le candidat devra «se concentrer sur ladaptation réussie des franchises les plus populaires de PlayStation pour mobile», et il mentionnait quune feuille de route devra être élaborée pour une période de trois à cinq ans.

Ainsi, les intentions de Sony avec le nouveau travail sont assez évidentes: il veut plus de leaders mobiles, y compris quelquun pour diriger sa nouvelle unité avec PlayStation Studios. Et il semble que les titres les plus populaires des franchises Sony soient sur le pont pour être adaptés aux téléphones. Gardez à lesprit que la société propose déjà des jeux pour les utilisateurs mobiles, comme Uncharted: Fortune Hunter. Il dispose également dun label dédition dédié aux jeux mobiles, appelé PlayStation Mobile.

Mais, étant donné que Sony prévoit une feuille de route qui pourrait prendre cinq ans, nous pensons quil faudra encore un certain temps avant de voir les jeux PlayStation populaires arriver sur mobile.

Écrit par Maggie Tillman.