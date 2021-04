Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les choses semblent changer dans les coulisses de Sony, avec ses tactiques en cours autour des jeux PlayStation, apparemment orientées vers une forte préférence pour les grands titres à succès.

Un de ces jeux à venir est un nouveau remake du premier The Last of Us, qui est initialement sorti sur PS3 avant dêtre remasterisé la première fois pour PS4.

Selon un rapport juteux de Jason Schreier à Bloomberg , le jeu était initialement géré par un autre studio sous la direction de Sony et aurait pu être destiné à être livré dans un package avec The Last of Us Part II.

Cela ne sest évidemment pas produit, et le jeu est plutôt revenu sous laile de Naughty Dog, compte tenu de son expérience et de sa familiarité avec la propriété intellectuelle quil a créée en 2013.

La progression actuelle du remake est loin dêtre claire, et il est également flou quil sagisse dun autre remaster haute fidélité, ajoutant des détails et des prouesses graphiques, ou un remake plus large qui pourrait sécarter de loriginal.

Cependant, le contexte plus large derrière cette histoire est que Sony semble consolider ses efforts et séloigner de la création de petits jeux en tant que projets indépendants.

Au lieu de cela, selon les rapports de Schreier, les superproductions sont lobjectif - de grands jeux AAA qui stimulent les ventes et, espérons-le, établissent des franchises. Cependant, Days Gone est mentionné comme un exemple de jeu qui, même sil est rentable, naura pas de suite après le long temps de gestation quil a fallu pour arriver sur le marché.

Jeux PC à venir: les meilleurs nouveaux jeux à espérer en 2021 et au-delà Par Adrian Willings · 9 Avril 2021

Il y a clairement un changement dans lair à quelques niveaux de la stratégie de Sony pour PlayStation, le gambit Xbox Game Pass de Microsoft et les achats des développeurs faisant potentiellement des vagues. Nous attendrons dentendre plus de nouvelles du remake de The Last of Us, bien que nous ne retiendrons pas notre souffle comme si cétait imminent.

Écrit par Max Freeman-Mills.