(Pocket-lint) - Si vous nous demandiez un mot pour résumer la dernière génération de consoles, nous dirions "remasters". La Xbox One et la PlayStation 4 en étaient inondées. Même les remasters de remasters ont inondé les magasins.

Cétait logique, pour être juste. Avec une plus grande puissance de traitement et des mises à niveau graphiques importantes - jusquà 4K sur PS4 Pro et Xbox One X - les jeux pourraient être nettement meilleurs que leurs homologues PS3 et Xbox 360 respectifs.

Cependant, alors que laPS5 et la Xbox Series X / S offrent également un traitement beaucoup plus robuste, il y a moins besoin de jeux remasterisés de dernière génération. Ils peuvent simplement être améliorés pour la génération actuelle. Et sont.

Nous avons déjà vu le niveau du système, des augmentations révolutionnaires de la fréquence dimages pour un certain nombre de titres, tels que Days Gone et God of War sur PS5, et Skyrim et Super Luckys Tale sur Xbox Series X / S (grâce au FPS Boost fonctionnalité). Même la résolution et les mises à niveau des détails.

Certains développeurs proposent également leurs propres mises à jour de jeux existants, souvent gratuitement, y compris Marvels Avengers et Crash Bandicoot 4. Maintenant, Zombie Army 4: Dead War a reçu un correctif de génération actuelle important et cela nous a fait réfléchir. Peut-être avons-nous enfin vu la fin du flot inutile de remasters.

Après tout, ZA4 fonctionne maintenant à 4K60 sur PS5 (avec mise à léchelle de la résolution dynamique le cas échéant), tandis que la version Xbox Series X obtient même loption supplémentaire de la lire à 1080p 120Hz. Les deux bénéficient également doptimisations de chargement, grâce au stockage SSD et à la technologie de chargement intelligente.

La meilleure nouvelle est quil sagit également dune mise à niveau gratuite. Les propriétaires de PS5 et de Xbox Series X / S nont peut-être même pas eu à faire quoi que ce soit - il pourrait être là automatiquement pour que vous puissiez déjà lessayer.

Cest ce type de support supplémentaire qui, pour nous, définit déjà cette nouvelle génération de jeux. Là où vous deviez auparavant réinvestir dans un jeu pour le voir mieux fonctionner sur votre nouvelle machine, vous lobtenez maintenant soit gratuitement, soit moyennant des frais de mise à jour minimes.

Nous ne verrons pas le dos des remasters - après tout, nous bâillonnons pour voir quelque chose, quoi que ce soit sur Final Fantasy VII Remake chapitre 2 - mais grâce à une bande de développeurs et déditeurs de jeux moralement responsables et attentionnés, et ce qui semble être un changement dattitude envers le nouveau matériel, nous pouvons économiser nos sous pour de nouveaux jeux. Pas seulement des remakes acidulés danciens favoris.

Écrit par Rik Henderson.