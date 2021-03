Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Selon les rumeurs, les anciens magasins numériques de Sony auraient une fermeture potentielle depuis un certain temps, et un nouveau rapport suggère quil ne leur reste plus beaucoup de temps. Apparemment, les magasins PS3, PS Vita et PSP cesseront tous de fonctionner cet été.

Cela signifie que vous ne pourrez pas acheter de titres numériques pour les appareils en question, réduisant ainsi le marché à des copies physiques de seconde main. À son tour, cela signifie que si vous avez lune de ces consoles et que vous avez longtemps envie de vous procurer un jeu rare ou un pack de contenu téléchargeable numériquement, le moment est venu de le faire.

Selon TheGamer , une source proche de la décision a confirmé quelle serait probablement promulguée en juillet pour la PSP et la PS3, et fin août pour la Vita - même si nous espérons que Sony annoncerait ces dates avec un peu de avertissement pour laisser les gens se préparer.

Étant donné que le magasin PSP a duré 16 ans et que la PS3 en a atteint 15, il nest pas surprenant quils ferment leurs portes (le magasin Vita a 10 ans), mais cela a quand même suscité une certaine colère face au manque de conservation quil offre. . Il existe de nombreux jeux uniquement disponibles via ces plates-formes qui seront désormais fonctionnellement impossibles à acheter légalement, ce qui est dommage.

Lhypothèse de travail est que les joueurs pourront toujours télécharger à nouveau les jeux quils possèdent numériquement, mais cela nest pas confirmé pour le moment. Une annonce officielle est apparemment prévue pour plus tard ce mois-ci, nous ne devrions donc pas avoir à attendre trop longtemps pour en savoir plus.

Écrit par Max Freeman-Mills.