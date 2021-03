Les contrôleurs PS5 VR dévoilés, conçus pour le PSVR 2 de nouvelle génération

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony Interactive Entertainment a levé le couvercle sur les contrôleurs pour la prochaine version du casque PlayStation VR.

Déjà confirmé comme en développement pour PS5 , le PSVR de nouvelle génération sera livré avec de tout nouveaux contrôleurs. Ceux-ci ont maintenant été dévoilés dans un article de blog officiel.

Les contrôleurs VR de nouvelle génération ressemblent aux équivalents dOculus, avec une forme "orbe" qui entoure chaque main. Cependant, ils seront également dotés du même type de technologie de déclenchement adaptatif et de rétroaction haptique que celle du dernier contrôleur PS5 DualSense.

Chaque contrôleur VR arborera un bouton de déclenchement adaptatif qui donne un retour dynamique en fonction du jeu. Comme le DualSense, certaines tâches peuvent modifier la sensibilité de la gâchette pour vous donner limpression de rendre plus difficile à appuyer.

Le retour haptique vous donnera des sensations tactiles à travers les contrôleurs en fonction du terrain ou des événements du jeu. Il y aura également une détection tactile du doigt dans les contrôleurs, qui sait où vos doigts sont placés dans lappareil.

Le contrôleur sera également suivi par le nouveau casque VR, plutôt que par une caméra de mouvement, pour plus de précision.

Les boutons PlayStation de la marque seront répartis sur les deux contrôleurs, tandis que les boutons L1 et R1 deviendront des boutons «grip» pour saisir des objets dans les jeux.

Plus de détails sur les contrôleurs VR et le casque pour PS5 seront bientôt disponibles, et les prototypes seront bientôt envoyés à la communauté de développement. Nous vous tiendrons au courant.

Écrit par Rik Henderson.