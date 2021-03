Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Gran Turismo est lune des franchises de jeux de course les plus légendaires, un simulateur qui offrait des courses réalistes bien avant que nombre de ses concurrents modernes ne soient même conçus.

Maintenant, avec la PS5 à létat sauvage, Gran Turismo revient pour son septième match, et le battage médiatique est réel. Continuez à lire pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur ce jeu de course à succès avant sa sortie.

La bande-annonce ci-dessus pour Gran Turismo 7 est sortie en juin 2020, lorsque Sony a dévoilé pour la première fois un tas de jeux fonctionnant sur PlayStation 5, et nous navons pas eu beaucoup de nouvelles du jeu depuis.

Au départ, nous espérions une date de sortie en 2021, car il ne semblait pas probable quelle soit lancée avec la console, mais cest maintenant glissé. Il est notoire que les jeux Gran Turismo ne sortent pas tant quils ne sont pas jugés complètement prêts, et le dernier renseignement est que GT7 a glissé dans une fenêtre de sortie 2022.

Jim Ryan a confirmé dans une récente interview que la cause du retard, comme pour tant dautres jeux, a été le chaos causé au développement par COVID-19, ce avec quoi nous pouvons certainement sympathiser!

Nous pouvons être confiants à 100% en ce qui concerne la plate-forme de choix de Gran Turismo 7 - cest un jeu PlayStation 5 à partir de zéro. Même sil serait bien dimaginer que cela pourrait également apparaître sur la PS4, il ny a aucun moyen que cela se produise.

La mise à niveau visuelle apportée par le jeu va tout simplement au-delà de lancien matériel, il sagit donc dun pur titre de nouvelle génération. Inutile de dire que, en tant que lune des franchises exclusives les plus anciennes de Sony, elle ne sera pas non plus en route pour les joueurs Xbox ou Switch.

Une version PC est une idée plus intéressante étant donné la récente décision de Sony de publier plus dexclusivités sur cette plate-forme, mais nous pensons toujours quil est extrêmement improbable que ce soit le cas au lancement.

La bonne chose à propos de la bande-annonce de Gran Turismo 7, ci-dessus, est quelle contenait une section de gameplay volumineuse pour nous donner un aperçu clair de la façon dont le jeu évolue.

Le premier grand domaine à couvrir est la fidélité visuelle - GT7 va clairement être un jeu absolument magnifique. La bande-annonce est expressément conçue pour montrer à plusieurs reprises les réflexions quelle peut désormais gérer, et ils recherchent le monde entier comme un traçage de rayons complet à partir dici.

Sony a confirmé que le jeu ciblerait 60 images par seconde, comme vous pouvez le voir dans les images, ainsi que la prise en charge de la 4K et du HDR. Il restera à voir sil peut gérer tout cela, avec le traçage de rayons, en même temps, mais il ny a pas de mal à être optimiste. Après tout, en tant que titre exclusif, il devrait être bien placé pour maximiser son utilisation du matériel de la PS5.

Le jeu profitera également du SSD de la PS5 pour des temps de chargement rapides, et le contrôleur DualSense sera également une belle mise à niveau. Il aura des paramètres de déclenchement adaptatifs et un retour haptique pour vous immerger davantage. Couchez sur laudio 3D et il va profiter de toutes les cloches et sifflets de la PS5.

Nous savons par le passé Gran Turismos que nous nous attendons à ce quune vaste gamme de voitures réelles recréées méticuleusement circulent autour des circuits, et il est clair que toutes seront personnalisables avec des livrées et des pièces déchange pour les ajuster à vos besoins et préférences exacts avant un moment donné. course.

La bande-annonce montre également un peu ce qui ressemble à un mode carrière, avec des personnages vous guidant à travers certains menus, et il semble quil y aura de nombreuses façons de jouer.

Sur la piste, cependant, nous nous attendons à ce que ce soit un jeu Gran Turismo traditionnel - cest-à-dire incroyablement réaliste avec toutes les passes décisives refusées, et un coureur qui se penche plus près du hardcore que la plupart des autres options. Pour les puristes, ce sera un rêve, et même pour ceux qui ne se soucient pas trop des modes de suspension modélisés avec précision, les visuels devraient être plus que suffisants pour le rendre vraiment attrayant.

Écrit par Max Freeman-Mills.