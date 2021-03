Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony a des annonces VR à faire, et il les diffuse au cours de la journée - nous savons que nous allons avoir des nouvelles sur six projets différents pour PSVR, il y a donc beaucoup à attendre.

Les nouvelles devraient sortir de temps en temps, plutôt que dans une rafale concentrée, alors revenez, car nous mettrons à jour cet article avec plus de bandes-annonces et dinformations au fur et à mesure quil sortira.

Tout dabord, non contente de la sortie prochaine de Deathloop, Bethesda se presse dans un autre titre exclusif PlayStation avant que Microsoft ne finalise son achat - Doom 3 VR Edition. Cest aussi un peu plus une surprise, amenant le jeu de tir sanglant did à la réalité virtuelle.

Le jeu sortira le 29 mars, il ny a donc guère de temps à attendre avant de pouvoir y jouer, et il inclura la campagne complète de Doom 3 aux côtés de ses deux extensions, Resurrection of Evil et The Lost Mission.

Cest environ 15 heures de chaos à apprécier, et cest une excellente excuse pour revisiter un classique de 2004 - lâge du jeu fait sans doute partie des raisons pour lesquelles il est si adapté à la réalité virtuelle, qui peut être plus exigeante graphiquement.

Il y a aussi quelques touches intéressantes pour les joueurs de réalité virtuelle, comme un virage rapide à 180 degrés et les très importantes lampes de poche montées sur un pistolet pour vraiment amplifier le facteur de fluage pour ce qui était un jeu assez effrayant, en particulier par rapport au Doom moderne plus frénétique. titres.

