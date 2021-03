Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les nominations pour les British Academy Games Awards 2021 ont été annoncées et The Last of Us Part II a battu des records en étant présenté dans 13 des 17 catégories.

Il y a aussi quelques surprises, notamment le fait que le Cyberpunk 2077 tant décrié ait reçu quatre nominations.

La PlayStation sera ravie, car elle pourrait potentiellement balayer le tableau lors de la cérémonie des BAFTA le jeudi 25 mars. Outre LOU2, dautres exclusivités PS4 et PS5 ont glané de multiples nominations.

Ghost of Tsushima est deuxième sur la liste globale, avec 10 nominations. Marvels Spider-Man: Miles Morales en a décroché sept. Dreams en a cinq, tandis que Sackboy: A Big Adventure en a quatre.

Nintendos Animal Crossing: New Horizons est à peu près la seule exception en haut de la liste. Il a reçu cinq nominations au total.

Vous pouvez voir la liste complète des nominations ci-dessous. Vous pourrez regarder les BAFTA Games Awards 2021 en direct en ligne via une diffusion en direct de 90 minutes.

DOOM ETERNAL

REMAKE DE FINAL FANTASY VII

MARVELS SPIDER-MAN: MILES MORALES

ORI ET LA VOLONTÉ DES WISPS

SPIRITFARER

LE DERNIER DE NOUS PARTIE II

CYBERPUNK 2077

RÊVES

FANTÔME DE TSUSHIMA

ENFERS

DEMI-VIE: ALYX

LE DERNIER DE NOUS PARTIE II

LA SALLE DE JEUX DASTRO

FANTÔME DE TSUSHIMA

ENFERS

DEMI-VIE: ALYX

MARVELS SPIDER-MAN: MILES MORALES

LE DERNIER DE NOUS PARTIE II

ANIMAL CROSSING: DE NOUVEAUX HORIZONS

FANTÔME DE TSUSHIMA

ENFERS

DEMI-VIE: ALYX

MARVELS SPIDER-MAN: MILES MORALES

LE DERNIER DE NOUS PARTIE II

RÊVES

F1 2020

GARÇONS DAUTOMNE

RÖKI

SACKBOY: UNE GRANDE AVENTURE

LE DERNIER CAMPFIRE

ROYAUME AÉRIEN

APPEL DE LA MER

CHAROGNE

FACTORIO

RÖKI

LE FALCONEER

DESTIN 2: AU-DELÀ DE LA LUMIÈRE

RÊVES

GARÇONS DAUTOMNE

FORTNITE

PAS DE CIEL DHOMME

MER DES VOLEURS

ANIMAL CROSSING: DE NOUVEAUX HORIZONS

LA SALLE DE JEUX DASTRO

RÊVES

GARÇONS DAUTOMNE

DONJONS MINECRAFT

SACKBOY: UNE GRANDE AVENTURE

ANIMAL CROSSING: DE NOUVEAUX HORIZONS

AVANT QUE JOUBLIE

RÊVES

SPIRITFARER

DIS MOI POURQUOI

LE DERNIER DE NOUS PARTIE II

ANIMAL CROSSING: DE NOUVEAUX HORIZONS

LA SALLE DE JEUX DASTRO

FANTÔME DE TSUSHIMA

ENFERS

DEMI-VIE: ALYX

LE DERNIER DE NOUS PARTIE II

ANIMAL CROSSING: DE NOUVEAUX HORIZONS

DEEP ROCK GALACTIC

GARÇONS DAUTOMNE

FANTÔME DE TSUSHIMA

SACKBOY: UNE GRANDE AVENTURE

VALORANT

FANTÔME DE TSUSHIMA

ENFERS

MARVELS SPIDER-MAN: MILES MORALES

ORI ET LA VOLONTÉ DES WISPS

SACKBOY: UNE GRANDE AVENTURE

LE DERNIER DE NOUS PARTIE II

ASSASSINS CREED VALHALLA

CYBERPUNK 2077

FANTÔME DE TSUSHIMA

ENFERS

KENTUCKY ROUTE ZERO: ÉDITION TV

MARVELS SPIDER-MAN: MILES MORALES

CHAROGNE

GARÇONS DAUTOMNE

FANTÔME DE TSUSHIMA

ENFERS

KENTUCKY ROUTE ZERO: ÉDITION TV

SPIRITFARER

ASHLEY JOHNSON comme Ellie dans The Last of Us Part II

CHERAMI LEIGH comme femme V dans Cyberpunk 2077

CODY CHRISTIAN comme Cloud Strife dans Final Fantasy VII Remake

DAISUKE TSUJI comme Jin Sakai dans Ghost of Tsushima

LAURA BAILEY comme Abby dans The Last of Us Part II

NADJI JETER en tant que Miles Morales dans Spider-Man de Marvel: Miles Morales

CARLA TASSARA comme Judy Alvarez dans Cyberpunk 2077

JEFFREY PIERCE comme Tommy dans The Last of Us Part II

LOGAN CUNNINGHAM comme Hadès, Achille, Poséidon, Astérius, Charon et le conteur dHadès

PATRICK GALLAGHER comme Khotun Khan dans Ghost of Tsushima

SHANNON WOODWARD comme Dina dans The Last of Us Part II

TROY BAKER en tant que Joel dans The Last of Us Part II

ÂMES DE DEMON

DOOM ETERNAL

RÊVES

SIMULATEUR DE VOL

MARVELS SPIDER-MAN: MILES MORALES

LE DERNIER DE NOUS PARTIE II

ANIMAL CROSSING: DE NOUVEAUX HORIZONS

APPEL DU SERVICE: WARZONE

FANTÔME DE TSUSHIMA

ENFERS

LE DERNIER DE NOUS PARTIE II

VALORANT

Écrit par Rik Henderson.