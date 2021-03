Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony a ramené son initiative Play at Home pour récompenser lespropriétaires de PlayStation 5 et PS4 pendant la pandémie en cours. Et, à partir daujourdhui, Ratchet & Clank est disponible gratuitement.

Vous pouvez télécharger le remake 2016 du meilleur jeu de plateforme dInsominiac à ce jour jusquà fin mars (techniquement à 4 heures du matin BST le 1er avril 2021). Une fois téléchargé, vous pouvez le conserver pour toujours - vous navez pas besoin dêtre membre PS Plus .

Il fonctionnera sur PS4 et PS5 - ce dernier grâce à la rétrocompatibilité.

Lévénement Play at Home se déroulera jusquà la fin du mois de juin et proposera dautres cadeaux et offres.

Meilleurs jeux PS4 2021: les meilleurs jeux PlayStation 4 et PS4 Pro que chaque joueur doit posséder Par Rik Henderson · 15 Février 2021 Nous avons rassemblé une liste de jeux qui valent la peine dêtre ajoutés à votre bibliothèque, avec de nombreuses bonnes affaires également

Dans le cadre de cette initiative, à partir du 25 mars, les services de streaming danime Funimation et Wakanim étendront les essais gratuits dans leurs pays de service respectés à 90 jours.

Dautres offres de divertissement et jeux gratuits / à prix réduit pourraient être annoncés prochainement.

Lannée dernière, Uncharted: The Nathan Drake Collection et Journey ont été offerts gratuitement dans le cadre de Play at Home.

La sortie 2016 de Ratchet & Clank a été programmée pour coïncider avec la sortie du film danimation. Le film était basé sur le jeu original de 2002, tandis que le remake était vaguement basé sur le film. Cela peut sembler un peu déroutant, mais le résultat final est un excellent jeu de plateforme. Surtout gratuitement.

Écrit par Rik Henderson.