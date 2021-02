Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Depuis la sortie de la PS5, lun des rares défis auxquels sont confrontés ceux qui ont eu la chance den trouver un est lespace de stockage. Le SSD de 825 Go de la console signifie un nombre utilisable réel de 667 Go, et cela se remplit très rapidement.

Si vous êtes un joueur de Call of Duty, entre Warzone, Cold War et Modern Warfare, vous en aurez dit au revoir à plus de la moitié dun seul coup. Comme beaucoup dautres, nous nous sommes accrochés au fait que Sony avait déclaré avant le lancement que la possibilité détendre le stockage interne de la PS5 allait arriver.

Sa vidéo de démontage officielle montre à quel point il est facile daccéder à un emplacement NVMe supplémentaire sur la console, où un nouveau SSD pourrait être ajouté à condition quil puisse correspondre aux spécifications nécessaires pour les jeux de la PS5, mais la fonctionnalité nest pas activée pour le moment.

Cela pourrait changer bientôt, cependant - Bloomberg rapporte quune mise à jour du micrologiciel pour permettre lexpansion du SSD arrive cet été, ce qui fera la musique aux oreilles de nombreux joueurs.

Fait intéressant, le rapport indique également que la mise à jour du micrologiciel débloquera de nouveaux paramètres de ventilateur pour la PS5 afin de laisser refroidir ce disque supplémentaire - cela semble tout à fait raisonnable, bien que quiconque possédait une PS4 se méfie de tout ce qui pourrait rendre les paramètres sonores plus forts. La PS5 est agréable et silencieuse pour le moment, alors jespère que lajout de votre propre SSD ne met pas fin à cela.

Sony a précisé de son côté quil na pas fixé de date pour la fonctionnalité et na rien à annoncer, nous navons donc pas dindication du moment où nous pouvons lattendre plus précisément, mais dès quil sera mis en ligne, nous Vous aurez à votre disposition un guide qui vous montrera comment procéder par vous-même.

Écrit par Max Freeman-Mills.