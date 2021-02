Sony promet plus de stock PS5 au second semestre 2021

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Quiconque essaie dacheter une PlayStation 5 en ce moment (ou au cours des derniers mois) saura très bien à quel point le stock au sol continue dêtre mince dans tous les territoires - le temps de pouvoir se promener en ligne et vérifier facilement avec une console semble loin, très loin encore.

Le grand patron de PlayStation, Jim Ryan, a fait les entretiens cette semaine, notamment pour attirer lattention sur lengagement continu de Sony envers le PSVR et sur lexistence dun prochain casque pour la PS5, prévu en 2022.

On lui a également posé des questions évidentes sur la pénurie de stock, et ses réponses ont des bénédictions mitigées à offrir. Dune part, il est clair que la pénurie mondiale de semi-conducteurs signifie que les choses ne deviennent pas beaucoup plus faciles lorsquil sagit de produire plus de consoles.

Cela ne semble pas trop prometteur, mais il a également clairement dit quil y aura plus de stock tout au long de lannée et que le second semestre 2021 devrait être un endroit plus facile pour les consommateurs, car la demande commence lentement mais sûrement à être satisfaite.

Le morceau le plus juteux vient de sa conversation avec le Financial Times : "Cela ira de mieux en mieux chaque mois tout au long de 2021. Le rythme de lamélioration de la chaîne dapprovisionnement saccélérera tout au long de lannée, donc au moment où nous arriverons au second semestre de [2021], vous allez voir des chiffres vraiment décents. "

Cest plus excitant et cela devrait, espérons-le, signifier que plus de gens auront la chance dobtenir ce que nous pensons être une nouvelle console vraiment excellente pour la première fois.

Écrit par Max Freeman-Mills.