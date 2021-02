Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La collection Nioh est maintenant disponible sur PlayStation 5 . Il comprend des versions remasterisées des superbes RPG daction Team Ninja, Nioh et Nioh 2.

Vous obtenez également tous les DLC inclus et la possibilité de le lire en 4K ou 120fps. En bref, ce sont les meilleures versions des deux jeux à ce jour.

Mais que se passe-t-il si vous avez déjà sauvegardé des jeux des éditions PS4 et que vous souhaitez continuer plutôt que de recommencer? Eh bien, vous pouvez le faire aussi.

Le développeur a ajouté une fonction de transfert de fichiers de sauvegarde sur Nioh et Nioh 2 sur PS5. Huzzah!

Voici comment lutiliser.

- Sur la version PS4 de lun ou lautre jeu, dirigez-vous vers le "Menu système" et faites défiler jusquà "Gestion des sauvegardes croisées". Cliquez maintenant sur "Télécharger les données de sauvegarde sur le stockage cloud".

- Sélectionnez le fichier de sauvegarde que vous souhaitez transférer et téléchargez-le.

- Sur la version PS5, dirigez-vous vers le même «Menu système» et sélectionnez à nouveau «Gestion des sauvegardes croisées». Cliquez maintenant sur "Télécharger les données de sauvegarde à partir du stockage cloud".

- Vous devriez voir le fichier que vous avez téléchargé sur PS4, sélectionnez-le et choisissez la destination. Travail accompli.

Remarque: comme vous ne pouvez effectuer cette opération que sur une seule sauvegarde à la fois, vous devrez la répéter si vous souhaitez transférer plusieurs sauvegardes. Vous devrez également être connecté au même compte PSN sur les deux consoles.

Vous pouvez également en savoir plus sur le fil Twitter de Team Ninja .

En plus de la collection, vous pouvez acheter Nioh Remastered - The Complete Edition et Nioh 2 Remastered - The Complete Edition séparément via le PlayStation Store numérique.

Les propriétaires de PS4 peuvent également mais les versions The Complete Edition des deux jeux avec tous les DLC inclus. Cependant, ils nont pas été remasterisés, bien sûr.

