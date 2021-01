Sony abandonnerait plusieurs modèles PS4 et PS4 Pro

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony aurait abandonné de nombreux modèles PlayStation 4 et PS4 Pro au Japon.

Un revendeur local a informé ses clients quil ne stockera plus plusieurs variantes de PS4, ni la Glacier White PS4 Pro "en raison de larrêt de la production par le fabricant".

Cela vient après que la boutique officielle PlayStation Direct ait annoncé quelle ne proposerait plus de consoles PS4 Pro à la vente, avant de supprimer cette déclaration après la couverture de presse.

Il semble que les jours de la console de la génération actuelle soient désormais comptés, grâce au lancement extrêmement réussi de la PlayStation 5 avant Noël 2020.

Sony lui-même na pas encore fait dannonce officielle ou de commentaire sur ses projets pour PS4, mais lutilisateur de Twitter Cheesemeister a traduit un signe vu dans un magasin de jeux japonais qui a révélé que les modèles suivants ne seraient plus fabriqués:

PS4 500 Go Blanc Glacier

PS4 1 To Noir Jais

PS4 1 To Blanc Glacier

PS4 2 To Noir jais

PS4 Pro 1 To Blanc Glacier

Les modèles standard Jet Black PS4 500 Go et PS4 Pro ne sont actuellement pas affectés, semble-t-il.

"Chers clients: en raison de larrêt de la production par le fabricant, les produits suivants ne seront pas réapprovisionnés."

・ PS4 500 Go Blanc glacier

・ PS4 1 To Noir jais

・ PS4 1 To Blanc Glacier

・ PS4 2 To Noir jais

・ PS4 Pro 1 To Glacier White pic.twitter.com/nub3lxcJGX - Cheesemeister (@ Cheesemeister3k) 3 janvier 2021

Nous devons admettre que nous avons pensé quil y avait quelque chose détrange dans le manque de consoles PS4 disponibles à prix discount le Black Friday de lannée dernière. Cela pourrait être pourquoi.

Cependant, nous ne serions pas non plus surpris que les PS5 et PS5 All-Digital Edition deviennent bientôt les seules consoles PlayStation disponibles à lavenir - une fois que le nouveau stock arrivera enfin, bien sûr.

Écrit par Rik Henderson.