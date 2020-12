Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Cyberpunk 2077 tant attendu est enfin disponible pour PS4, Xbox One, Stadia et PC, le jeu fonctionnant également sur Xbox Series X / S et PS5 via une rétrocompatibilité. Cependant, des rapports indiquent que les performances varient considérablement dune plateforme à lautre.

Si vous avez un PC de jeu décent, un compte Stadia ou une console de nouvelle génération, vous obtiendrez une expérience formidable, prétend-on. Nous pouvons même en témoigner car nous avons joué au jeu sur Xbox Series X et S, que vous pouvez lire ici.

Même les propriétaires de PS4 Pro et de Xbox One X ont des expériences décentes, nous lavons entendu.

Mais les propriétaires de consoles PS4 et Xbox One de base (cest-à-dire Xbox One S) frappent le filet avec des histoires de bugs destructeurs de jeux, de résolutions extrêmement basses et de fréquences dimages choquantes.

Nous avons toujours pensé que CD Projekt Red aurait du mal à faire fonctionner un jeu aussi massif, graphiquement riche et très ambitieux sur PS4 ou Xbox One - nous lavons même dit dans nos premières avant-premières. Malheureusement, il savère que nous avions raison.

Il sagit de Cyberpunk 2077 - PS4 version 1.00. La résolution est littéralement inférieure à 720p et le jeu prend 20 secondes pour charger les textures. Inexcusable. Insondable. Injouable. pic.twitter.com/AZ2OPTnkdL - Michael Does Life (@MichaelDoesLife) 9 décembre 2020

Twitter est parsemé de clips vidéo comme ci-dessus. Et Eurogamer rapporte que, lors des tests, la version de base PS4 chute régulièrement en dessous de 30 images par seconde, même lorsque la résolution a considérablement baissé, même à 17 images par seconde.

Ensuite, il y a des pop-ins de texture qui prennent 20 secondes ou plus. Cest un peu la pagaille, vraiment.

Pour être juste envers CD Projekt Red, il a déjà poussé un patch du premier jour, avec quelques correctifs majeurs, et promet de nombreux autres à venir.

Nous sommes vraiment honorés que tant dentre vous nous aient fait confiance et aient décidé de soutenir # Cyberpunk2077 avant la sortie! Même 8 millions de remerciements ne suffisent pas! Le voyage ne fait que commencer et nous travaillons darrache-pied sur les correctifs et mises à jour à venir du jeu. Rendez-vous à Night City! pic.twitter.com/ycIe2kN0Zq - Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 10 décembre 2020

En attendant, nous vous conseillons de jouer au jeu sur PS4 Pro, Xbox One X, next-gen ou, mieux encore, PC. Et si vous nen avez pas, attendez peut-être un point - au moins jusquà ce que la majorité des bogues du jeu soient corrigés davantage.

Nous nous abstiendrons également dexaminer le jeu dans son intégralité jusquà ce que nous puissions le tester sur une Xbox One S ainsi que sur nos Xbox Series X et S.

Écrit par Rik Henderson.