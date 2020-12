Les réapprovisionnements de la PS5 montrent que les leçons du jour du lancement nont pas été apprises

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il y a la mentalité de culpabilité dun survivant davoir réussi à obtenir une PS5 alors que vos amis nont pas été aussi chanceux. Après avoir réussi à récupérer une pré-commande à la première occasion, nous sommes depuis en mode assistance.

Garder ses amis au courant des avis de stock et se préparer aux heures de lancement pré-annoncées a été une expérience prolongée de frustration, pour nous et pour tant dautres. Au cas où vous lauriez manqué, essayer dacheter une PS5 en ce moment est un peu une parodie.

Cette semaine, au moins au Royaume-Uni et en Europe, des lots aléatoires de stocks sont apparus sans préavis ni degré de prévisibilité sur divers sites de détaillants. Argos a été mis en ligne aux petites heures deux jours de suite, avant quAmazon ne dispose denviron 3 minutes de stock vers 8h30 hier, mais quel que soit le site de votre choix, il ny a pas eu dannonces ou davertissements formels à lavance. .

Cela a conduit à une frustration vocale et évidente sur les réseaux sociaux, et à une journée sur le terrain pour les revendeurs et les robots, qui nont pas besoin de notifications pour commencer à parcourir les commandes. Il est difficile déviter le sentiment que les leçons évidentes sur la demande du lancement ont été au mieux impossibles à mettre en œuvre, et au pire ignorées.

Le jour du lancement il y a quelques semaines, on nous a largement donné le temps dattendre un nouveau stock sur certains sites, et bien que cela ait conduit à des embouteillages absolus et dans quelques cas des accidents, il y a au moins un sentiment dégalité dans la lutte quand vous le savez tous. où être et quand.

Vérifier sur Twitter pour découvrir au hasard que le stock a disparu pendant que vous prépariez un café est dun autre ordre dénervement, cependant. Il semble que les détaillants aient décidé que la meilleure chose à faire est de simplement rendre les choses disponibles sans préavis, déviter les écrasements de personnes et de laisser simplement à la chance sils peuvent y arriver assez rapidement.

Il y a une forme de logique à cela, mais ce nest pas une logique qui semble juste ou équitable lorsque vous êtes de lautre côté de la médaille, et la vitesse à laquelle des options de revente plus hyper-gonflées ont surgi suggère que cela na pas deffets. espéré.

Les solutions évidentes sont minces sur le terrain, mais pour que lexpérience dachat soit encore plus difficile cette fois-ci, cest tout un échec du côté des détaillants, même sils chercheraient à transférer la responsabilité sur Sony pour un manque dunités à vendre.

Sans une idée claire du moment où nous pouvons nous attendre à ce que le stock commence à suivre le rythme de la demande, il y a une inquiétude imminente que cela pourrait être le statu quo pendant un certain temps encore, et certainement dans la nouvelle année. Si vous vous souvenez à quel point il est devenu difficile de trouver une Wii au cours de la première année du cycle de vie de cette console, vous ressentirez le même sentiment de terreur cette fois-ci.

Écrit par Max Freeman-Mills. Édité par Dan Grabham.