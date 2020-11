Nous avons parlé à un scalpeur PS5 de la façon dont ils ont obtenu leurs consoles

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ici au Royaume-Uni, il na pas été totalement ignoré que le lancement de la PS5 a été absolument assailli par des robots et des revendeurs achetant des actions et les retournant à des fins lucratives plus tard - nous avons vu des histoires de groupes de revente avec des milliers de consoles, et là il y a beaucoup de consommateurs en colère à faire le tour.

Nous avons parlé à lun de ces revendeurs basés à Birmingham cette semaine, dont nous avons changé le nom en Jack, pour avoir une idée de la façon dont les gens entrent dans un marché de déchiquetage si techniquement légal mais avec des conditions de service - à quel point la barrière à lentrée est élevée. , et à quoi ressemblait le lancement de lautre côté de la médaille.

Ses plats à emporter, sans surprise, ont été relativement cinglants dans la direction des détaillants, que sa communauté de revendeurs, réunie sur un groupe Discord, a trouvé en grande partie non préparés à la demande facilement prévisible quils ont été frappés au lancement.

Cest une communauté que Jack a découverte, comme beaucoup le font, après être entré sur le marché des baskets - bon nombre des bots qui ont attrapé les Xbox et les PS5 ces dernières semaines sont en fait des scripts de sneakers ré-outillés. Tout comme dautres obtiennent plus de presse publique, son groupe a également sécurisé ce qui "doit être des milliers" de consoles entre les unités de précommande et de lancement.

Après avoir obtenu lui-même quatre consoles lorsque les pré-commandes ont été mises en ligne, chacune par des moyens manuels, Jack sest mis à se préparer pour le stock du jour du lancement. Cela signifiait, dans la pratique, acheter lutilisation de robots et de proxies via des connexions sur Discord et de choisir où ils cibleraient le lancement.

Si cela semble hyper-technique, il dit que "cest une de ces choses où une fois que vous y entrez, cela devient très clair." La communauté Discord aide les débutants à mettre en place des choses, pour éviter les situations où quelquun «gaspille beaucoup dargent sur des procurations» et dénigre le processus. Si les gens gagnent de largent sans trop de tracas, plus de gens achèteront des bots et les développeurs qui agissent comme le cœur battant des communautés de revendeurs continueront à gagner de plus en plus dargent eux-mêmes.

La plupart des communautés peuvent être trouvées en regardant attentivement Twitter, dit-il - "vous devez en quelque sorte jouer un peu en rejoignant un groupe et en en trouver un sur Twitter, mais je pense que Twitter a toujours été et sera toujours lune des meilleures ressources pour les publications comme ça parce que vous avez votre chronologie ". Si vous êtes autorisé à entrer, létape la plus simple consiste simplement à payer un autre revendeur pour quil exécute un robot pour vous - moyennant des frais denviron 50 £, vous aurez acheté une chance beaucoup plus élevée dobtenir une console que votre consommateur moyen, avec un risque de détection et dannulation qui va avec.

À partir de là, les choses ont une courbe dapprentissage plus raide, mais limage que Jack peint suscite toujours une certaine consternation - ce nest pas quelque chose de difficile à entrer si vous êtes relativement à laise avec les ordinateurs et la navigation sur le Web, ce qui nest guère la barre la plus haute à effacer. . Cela dit, il y a toujours un risque indéniable à prendre à un moment donné lorsque les détails de la carte doivent être remis et les adresses (et les adresses des partenaires) détaillées.

Ces risques ne disparaissent pas non plus lorsque vous avez une console - les revendeurs perdent régulièrement leur temps par des non-acheteurs frustrés (ce qui peut être inoffensif mais peut les rendre vulnérables pendant que cela se produit. . À son tour, il a entendu parler dun revendeur dans sa région qui a apparemment été poignardé lors dune passation de contrôle cette semaine, montrant que des niveaux de colère plus inacceptables bouillonnent contre les scalpeurs.

Cela ne veut pas dire quil y a beaucoup de remords de leur côté - Jack ne pense clairement pas quil y a quelque chose de moralement mal à acheter des actions comme celle-ci. Si cest la faute de quelquun, ce sont les magasins pour leur manque de mesures pour les arrêter.

Dans le cas de Jack, avant le lancement, John Lewis semblait une valeur sûre pour avoir une protection inférieure contre les bots, étant donné sa connexion plus faible avec la scène du jeu et son manque de préparation supposé. Le fait de ne trouver quun seul bot capable de cibler le site lui a permis de sassurer quil sagissait dun bon choix. Cette suspicion a été confirmée par 12 commandes terminées le jour du lancement, dont quatre ont ensuite été annulées. Cela représente 8 consoles sécurisées, plus les quatre des pré-commandes pour un total de 12.

Dautres sites, comme Game et Currys, utilisaient des systèmes de files dattente qui bloquaient davantage les robots, mais pas tous - certains avaient ce que Jack appelait un "saut de file dattente", ce qui est aussi avantageux quil y paraît, tandis que Tesco a apparemment déplacé son lancement PS5 sur un site tiers pour éviter de planter lun de ses autres services. Cette tactique a attiré "ladmiration" de Jack et de ses semblables, mais les acheteurs normaux auraient probablement fait remarquer que cela ne facilitait pas lachat dune console sans couper la ligne.

Lun des plus grands défis, il savère, nest pas de faire fonctionner suffisamment de robots pour avoir une chance dobtenir beaucoup de consoles, mais davoir suffisamment de cartes et dadresses pour terminer les commandes - Jack Namech vérifie les chouchous de la fintech comme Revolut et Monzo pour expliquer comment il peut ont eu 12 cartes virtuelles prêtes à lemploi, mais les adresses de livraison doivent généralement être empruntées à des amis et à la famille.

Avec des consoles allant de 800 £ à 850 £ pour le moment, cest un bénéfice suffisamment important tel quil est actuellement, la plupart des gens seraient daccord. Malheureusement, cependant, lopinion de Jack est que les choses ne vont pas devenir moins chères - avec plus de vagues dactions avant Noël qui risquent de disparaître aussi rapidement, à mesure que les gens se rapprochent de la demande de vacances va augmenter, et Jack est de le point de vue selon lequel 1 000 £ sera le taux minimum en vigueur dans les deux jours précédant Noël lui-même.

Bien quil ne soit quun revendeur assez expérimenté, pas un analyste de marché, en regardant ses estimations sur laction PS5 jusquà présent et comment elles se sont avérées, vous ne parieriez probablement pas contre lui. Cest décourageant à considérer, quelle que soit laubaine que cela signifie pour les esprits rusés de la revente de Discord par Jack.

Écrit par Max Freeman-Mills. Édité par Dan Grabham.