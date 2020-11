Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - The Last of Us Part 2 est en tête daffiche dune très forte période de Black Friday du côté des jeux vidéo - alors que les consoles nont pas vu beaucoup de rabais, les prix des jeux ont été réduits à gauche, à droite et au centre.

Les joueurs aux États-Unis ont pu acheter TLOU2 depuis quelques jours maintenant à 50% de son prix normal, une bonne affaire si lon considère la date de sa sortie et son acclamation par la critique, et maintenant Amazon UK sest amusé. .

Vous pouvez vous procurer le jeu pour 30,99 £ , ce qui nest pas tout à fait la moitié du prix, mais assez proche pour ressentir la même chose, mais cest loin dêtre le seul classique de Sony à bénéficier dune bonne affaire.

En fait, classique est le mot clé ici, car cest la gamme de titres PlayStation Hits qui a subi une réduction de 50% dans tous les domaines, ce qui les ramène tous à 7,99 £ par rapport à leur prix régulier de 15,99 £.

Ceux-ci incluent certains des meilleurs jeux jamais sortis, notamment Uncharted 4 , Bloodborne , Horizon Zero Dawn , Ratchet and Clank , et en effet le premier The Last of Us Remastered .

Cest une sacrée gamme, et pour 8 £, vous mettrez la main sur un hit de bonne foi , quel que soit votre choix. Pendant ce temps, ils fonctionneront également tous sur une PS5, si vous avez ou prévoyez de vous procurer une console plus récente.

Écrit par Max Freeman-Mills.