(Pocket-lint) - Si vous rêviez dune autre opportunité de mettre vos gants sur une PlayStation 5 alors, désolé, cest une mauvaise nouvelle pour le moment: la console est complètement "épuisée", a confirmé le PDG de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, dans une interview avec Tass , lagence de presse russe.

Bien que ce ne soit pas une surprise pour beaucoup - les scalpeurs ont accumulé des stocks; On pense que les groupes du crime organisé ont volé des centaines dexpéditions dAmazon et remplacé les commandes des acheteurs par des articles non liés - cest lhistoire des coulisses qui explique pourquoi la demande a dépassé loffre.

La création de la console pendant le verrouillage, avec des restrictions de déplacement et de distance sociale, signifiait que "nous devions faire toute la préparation de fabrication par caméra à distance", a déclaré Ryan. "Imaginez cela pour un appareil de précision comme la PlayStation 5."

Bien sûr, il nest pas épuisé pour toujours, car Ryan confirme quil «passe maintenant beaucoup plus de temps à essayer daugmenter loffre pour répondre à cette demande». Mais si vous recherchez une PS5, et non via un revendeur, vous devrez attendre 2021. Et il ny a pas encore de date précise.

Cest une situation similaire pour Xbox, avec le succès de la série X , qui senvole également des étagères (virtuelles) du monde entier. Donc, bien que la prochaine génération soit vraiment là, vous allez devoir être un peu patient pour sauter dans le train. Voici déjà 2021.

Écrit par Mike Lowe.