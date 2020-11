Une semaine avec la PS5 - réflexion sur la dernière console de Sony

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Après tout le battage médiatique et le battage médiatique, et plus dune journée stressante à faire léquivalent numérique du camping en dehors dun magasin (cest-à-dire porter notre bouton F5 à rien alors que les sites Web ne montraient pas de stock), la PS5 est enfin là.

Bien que les critiques, y compris notre propre Rik Henderson, laient depuis un petit moment, la plupart dentre nous arrivent juste à la fin de notre première semaine avec la console - si nous avons eu la chance den obtenir une. Nous avons donc pensé vous présenter certains des petits avantages et inconvénients qui se sont manifestés lors de lutilisation réelle, afin de réfléchir à lexpérience de la console jusquà présent.

Voir les premières mesures et comparaisons de tailles donnait à la PS5 une apparence si grande quil serait impossible de laccommoder. Bien que lon ne puisse nier quil sagit dune énorme console, quand elle est arrivée, nous avons été déçus - ce nest pas si massif! Grand, oui, mais rien dinacceptable. Franchement, maintenant quil est installé sous notre téléviseur où il restera pendant des années, nous ne pouvons pas nous en soucier de sa taille.

Cela peut sembler difficile, mais la PS5 na quun seul port USB-A et un port USB-C à lavant. Étant donné que son propre câble de contrôleur utilise ce premier port et que presque tous les casques sans fil voudront également le même port, cest un problème mineur mais ennuyeux. Il aurait été judicieux dinclure un câble USB-C aux deux extrémités, et cest ce que nous utilisons actuellement, pour éviter davoir à jouer à larrière de la console chaque fois que nous devons utiliser notre casque et charger le contrôleur en même temps.

Le retour haptique et les déclencheurs adaptatifs du nouveau contrôleur DualSense ont été à juste titre mis en avant - chargez la salle de jeux dAstro et vous sentirez bientôt à quel point ils peuvent être immersifs. Nous aurons besoin que les développeurs les adoptent, mais cela a lair vraiment bien, et les changements apportés à la forme de DualSense sont tout aussi importants. Nous sommes assez à laise de dire que cest un prétendant clair pour le meilleur contrôleur de première partie de tous les temps, même à ce stade précoce.

Les unités dexamen sont une chose, mais les unités de lancement peuvent également sembler un peu inachevées du côté logiciel, et la PS5 a obligé sur ce front. Notre copie installée de Demons Souls a déjà complètement disparu de notre console une fois sans explication, et les jeux de notre bibliothèque peuvent également être incroyablement difficiles à localiser lorsque nous voulons y jouer. Pourtant, les choses semblent déjà se calmer, donc cela ne devrait pas durer trop longtemps.

Le jour du lancement de la console est un moment spécial - la précipitation de la configuration de votre profil et de vos jeux peut donner tout un buzz. Le premier week-end avec la PlayStation 5 était vraiment gratifiant, car il était facile de peaufiner certains titres. La salle de jeux dAstro dure quelques heures, tandis que Spider-Man: Miles Morales durait environ 8 heures pour un vétéran du premier jeu Insomniac, et les deux donnaient le sentiment agréable davoir terminé quelque chose de nouvelle génération. Cest une sensation difficile à mettre en bouteille, mais cela durera un bon moment.

Alors que limage a été rose pour les casques, chacun dentre eux que nous avons testé a fonctionné sur PS5 comme il la fait sur PS4, la situation pour les contrôleurs est beaucoup plus trouble et moins satisfaisante. Pour linstant, seul le DualSense fonctionnera avec les jeux PS5, sans aucune exception. Vous avez peut-être un excellent contrôleur professionnel comme Razer ou Nacon, mais cela ne fonctionnera que sur les jeux PS4. Soit cette restriction devrait être supprimée, soit Sony devrait clarifier quand quelque chose est sur le point de changer - pour le moment, les limbes sont tout simplement frustrants.

Bien que les whiz-bangs graphiques puissent être agréables, certains des moments les plus gratifiants que nous ayons vécus ont été incroyablement banals. Des choses comme inviter un nouveau joueur à une fête en 0,5 seconde; afficher le champ de texte pour renommer un chargement sur Warzone sans planter le jeu pendant 30 secondes; un ami partage son écran avec nous pendant que nous attendons la fin de leur match de la Rocket League; et, bien sûr, les écrans de chargement réduits à des distractions momentanées au lieu de longues attentes.

Celles-ci ont fait en sorte que même notre utilisation sociale quotidienne de la console a été une nette amélioration par rapport à la façon dont les choses étaient à la fin de la dernière génération, et cest un réel plaisir à signaler.

Écrit par Max Freeman-Mills.