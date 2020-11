Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - LaPlayStation 5 sera enfin lancée au Royaume-Uni demain, jeudi 19 novembre, et Sony a créé une incroyable cascade de relations publiques dans la capitale nationale. Il a repris les enseignes de la célèbre station de métro Oxford Street, les transformant en formes PlayStation .

La gare dOxford Street est lendroit idéal pour la reprise. Tout dabord, il a quatre entrées à chaque coin de lintersection entre Oxford Street et Regents Street, de sorte que les panneaux triangulaires, carrés et croisés peuvent être échangés, tandis que la "cocarde" circulaire habituelle demeure. Et deuxièmement, cest lemplacement exact du plus grand Microsoft Store du pays. Effronté.

De plus, les cocardes sur les murs de toutes les plates-formes des lignes Bakerloo, Victoria et Central ont été modifiées.

Et le partenariat de PlayStation avec Transport for London sétend encore plus loin, les noms réels de plusieurs stations de métro étant également modifiés pour refléter les jeux PS5.

Mile End est devenu Miles End, après Marvels Spider-Man: Miles Morales. Lancaster Gate est devenu Rachet et Clankcaster Gate. Seven Sisters est Gran Turismo 7 Sisters. Et West Ham est maintenant Horizon Forbidden West Ham.

Dune forme iconique à quatre. Nous avons donné aux signes dOxford Circus Tube une mise à niveau # PS5 . pic.twitter.com/iw9qlEXR7B - PlayStation UK (@PlayStationUK) 18 novembre 2020

Les modifications dOxford resteront pendant 48 heures, du 18 au 19 novembre, tandis que les autres modifications des stations de métro seront disponibles jusquau 16 décembre.

Pour être honnête, nous navions jamais pensé que PlayStation serait en mesure de surpasser sa prise de contrôle de lOXO Tower pour le lancement en 2013 de la PlayStation 4, mais cest le cas - et dans un certain style. Bravo!

Écrit par Rik Henderson.