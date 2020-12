Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - LaPlayStation 5 remporte déjà un énorme succès - on dit quelle est la console de jeux la plus vendue de tous les temps.

Il est facile de comprendre pourquoi. Il est respledent dans son apparence de gratte-ciel et possède une véritable technologie de niveau supérieur, mais que pouvez-vous faire exactement avec lui à part jouer à des jeux?

Nous avons mis au point un guide pratique pour quiconque a récemment acheté une PS5 ou la PS5: Digital Edition, ou en trouve une sous le sapin de Noël. Voici les meilleurs trucs et astuces que nous avons trouvés.

Si vous possédez déjà une PlayStation 4 et que vous souhaitez configurer votre PS5 à laide des paramètres existants et des jeux installés, vous pouvez transférer des fichiers de votre PS4 vers la nouvelle PS5 via votre réseau local.

Vous aurez besoin du dernier logiciel système sur les deux consoles, assurez-vous donc quils sont dabord mis à jour. Vous devrez également vous assurer que vos trophées sont synchronisés (en appuyant sur les options lors de laffichage de vos trophées et en sélectionnant Synchroniser avec le PlayStation Network).

Vous devez maintenant configurer les deux consoles pour le transfert. Vous pouvez le faire en les connectant tous les deux via Wi-Fi à votre routeur domestique ou via des câbles LAN. Ce dernier est nettement plus rapide.

Si vous navez quun seul câble LAN, assurez-vous que les deux consoles sont connectées via Wi-Fi au routeur, puis branchez le câble LAN sur le port Ethernet de chaque console.

Une fois connecté, allumez les deux et accédez aux paramètres de votre PS5. Tapez sur Système, puis sur Logiciel système et sélectionnez Transfert de données. Appuyez sur Continuer.

Votre PS4 devrait apparaître sur lécran suivant. Sélectionnez-le et dès que Préparer le transfert de données apparaît, appuyez sur le bouton dalimentation de votre PS4 et maintenez-le enfoncé jusquà ce que vous entendiez un bip.

Vous pouvez ensuite sélectionner tout le contenu que vous souhaitez transférer et sélectionner Star Transfer.

Cela peut sembler une astuce étrange, mais si vous placez la PlayStation 5 standard à son extrémité - quelque chose pour laquelle elle est clairement mieux conçue - un disque nentre pas dans le lecteur dans la direction la plus naturelle.

Au lieu de cela, vous devez faire face au sommet du Blu-ray ou du jeu vers la gauche et vers la viande de la console elle-même. Certains pourraient dire que cest évident, mais ce nétait pas pour nous la première fois.

Si votre PS5 est posée horizontalement, cela a beaucoup plus de sens car le disque sinsère dans le bon sens (avec la fente pour disque en bas de la console). Cela na pas non plus dimportance pour les propriétaires de Digital Edition, bien sûr.

La PS5 ne prend pas en charge Dolby Atmos en tant que tel, mais peut émettre de laudio bitstream sur HDMI pour les DVD, les Blu-ray et les Blu-ray 4K, de sorte que votre récepteur AV, système surround ou barre de son puisse décoder le signal lui-même. Le seul problème est que vous devez choisir loption manuellement, et elle nest pas disponible dans les paramètres PS5 habituels.

Fondamentalement, vous ne pouvez le faire que lorsquun disque est inséré et en cours dexécution. Lorsquil atteint le menu principal du disque - du film ou de lémission de télévision - appuyez sur le bouton Options et vous devriez voir quelques fenêtres contextuelles apparaître en bas de lécran.

Sélectionnez licône du hamburger (les trois points), puis Paramètres dans le menu suivant qui apparaît. Sélectionnez Format audio puis Bitstream. Maintenant, utilisez le bouton circulaire sur le contrôleur (ou le bouton retour sur la télécommande multimédia) plusieurs fois pour revenir au menu vidéo.

La PlayStation 5 dispose de sa propre télécommande multimédia en option, pour contrôler les applications de streaming et la lecture Blu-ray 4K.

Lappareil Bluetooth est facile à coupler avec la console, il vous suffit de vous diriger vers "Paramètres", puis "Accessoires", faites défiler jusquà "Media Remote" et appuyez sur "Configurer Media Remote".

Un assistant vous guidera à travers les étapes, mais pour mettre la télécommande en mode de couplage, maintenez simplement la PlayStation et les boutons doptions enfoncés pendant quelques secondes. La télécommande peut également être paramétrée pour contrôler votre téléviseur et, comme dans notre cas, un système audio.

Cela pourrait simplement être des problèmes de démarrage, mais certains jeux sont à double jeu - cest-à-dire. contiennent à la fois des jeux PS4 et PS5 - peut accidentellement passer à la mauvaise version sur votre écran daccueil. Cest arrivé à Call of Duty: Black Ops Cold War pour nous.

Une façon de vous assurer que vous nêtes pas sur le point de jouer à la mauvaise version est de ne pas télécharger lédition PS4. De cette façon, il indiquera Télécharger sur lécran principal du jeu lorsque vous le survolerez dans la barre supérieure, et non Jouer.

Cependant, pour vérifier ou passer à la bonne version si elle indique Télécharger, vous devez cliquer sur licône de hamburger (trois points) sur le hub de jeu. Sil répertorie la version PS5, vous avez déjà sélectionné la mauvaise. Cliquez sur cette version PS5 et elle sera échangée.

Si vous avez déjà une bibliothèque décente de jeux PS4 attribués à votre compte PlayStation, ou si vous avez téléchargé plusieurs de la collection PS Plus, mais que vous voulez simplement voir quels jeux vous possédez qui sont des titres PS5 natifs, vous pouvez filtrer la liste.

Dirigez-vous vers licône de la bibliothèque de jeux dans la barre supérieure de lécran daccueil et cliquez sur le bouton de filtre sur le côté gauche (avec une flèche vers le bas). Sélectionnez Plateforme puis cochez PS5. Votre bibliothèque ne montrera plus que les jeux PS5. Vous pouvez faire de même pour dautres plates-formes.

Il existe deux façons daugmenter la capacité de stockage de la PS5, mais aucune nest parfaite pour le moment. Au moment de la rédaction de cet article, Sony na pas encore activé la compatibilité des cartes SSD. Il existe un emplacement pour une carte SSD PICe Gen 4 NVMe, qui accepterait des solutions tierces dans le futur, mais il na pas encore été activé.

Au lieu de cela, la seule façon de décharger les jeux afin quils noccupent pas complètement les 667 Go de stockage disponible sur le SSD interne est dutiliser un disque dur externe ou un SSD branché sur un port USB (lecteurs USB 3.0 et supérieurs uniquement). Et même dans ce cas, vous ne pouvez pas jouer à des jeux PS5 à partir dun seul, ni même y stocker un jeu ou une application PS5.

Cependant, vous pouvez jouer à des jeux PS4 stockés sur un disque externe, ce qui est fortement recommandé. Il laissera le stockage interne pour les titres PS5 natifs uniquement.

Vous pouvez lire notre guide détaillé sur la façon de faire fonctionner cela ici (cest le même que sur PS4). Le conseil supplémentaire que nous vous donnerons est que vous devez brancher le lecteur externe pour la première fois lorsque la PS5 est allumée - elle reconnaîtra alors le lecteur. Pour une raison quelconque, il na pas reconnu le lecteur lorsque nous lavons branché avant dallumer notre console.

Lorsque vous avez un lecteur externe branché et actif, vous pouvez déplacer les jeux et applications PS4 du lecteur interne vers le lecteur externe.

Tout dabord, allez dans Paramètres, faites défiler vers le bas et cliquez sur Stockage. Cliquez ensuite sur Stockage de la console. Accédez à la balise Jeux et applications et cliquez dessus.

Sélectionnez la balise Articles que vous pouvez déplacer en haut de la page suivante, cliquez sur lun des jeux que vous souhaitez transférer, puis appuyez sur Déplacer.

Il est possible de définir des contrôles parentaux pour tous les enfants qui utiliseront la PlayStation 5. Ceux-ci incluent des restrictions dâge pour le contenu, la possibilité de suivre et de limiter le temps de jeu, de fixer des limites de dépenses sur un portefeuille partagé et de restreindre les fonctionnalités de communication.

Vous pouvez soit les définir sur la console elle-même, soit via un navigateur interne sur PC, Mac ou mobile. Pour ce dernier, rendez-vous sur la page de gestion de votre compte sur le site Web de Sony . Cliquez ensuite sur Family Management. Vous pouvez définir tous les contrôles parentaux pour le compte PlayStation de chaque enfant à partir de là.

Vous pouvez également les définir à partir du menu des paramètres de la PS5. Allez dans Paramètres, faites défiler jusquà Contrôle familial et parental. Ensuite, vous trouverez les contrôles parentaux dans Family Management.

Dans le menu PS5, vous pouvez modifier chacune des commandes individuellement ou choisir un niveau de restriction prédéfini entre Enfant, Adolescent, Adolescent tardif ou Plus âgé.

Nous continuerons dajouter régulièrement de nouveaux trucs et astuces. Veuillez revenir pour en savoir plus au fil du temps.

Écrit par Rik Henderson.