Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - LaPlayStation 5 est sortie depuis plus d'un an maintenant, et elle est toujours aussi difficile à trouver dans les magasins que tout ce que vous pouvez nommer, telle a été sa popularité.

Il est facile de voir pourquoi. Il est resplendissant dans son apparence de gratte-ciel et bénéficie d'une véritable technologie de niveau supérieur ; mais que pouvez-vous en faire exactement à part jouer à des jeux ?

Nous avons préparé un guide pratique pour tous ceux qui ont récemment acheté une PS5 ou l'édition numérique PS5, ou en trouvent une sous le sapin de Noël. Voici les meilleurs trucs et astuces que nous avons trouvés.

Si vous possédez déjà une PlayStation 4 et que vous souhaitez configurer votre PS5 à l'aide des paramètres existants et des jeux installés, vous pouvez transférer des fichiers de votre PS4 vers la nouvelle PS5 via votre réseau local.

Vous aurez besoin de la dernière version du logiciel système sur les deux consoles, alors assurez-vous d'abord qu'elles sont mises à jour. Vous devrez également vous assurer que vos trophées sont synchronisés (en appuyant sur options lors de l'affichage de vos trophées et en sélectionnant Synchroniser avec le PlayStation Network).

Vous devez maintenant configurer les deux consoles pour le transfert. Vous pouvez le faire en les connectant tous les deux via Wi-Fi à votre routeur domestique ou via des câbles LAN. Ce dernier est certainement plus rapide.

Si vous n'avez qu'un seul câble LAN, assurez-vous que les deux consoles sont connectées via Wi-Fi au routeur, puis branchez le câble LAN dans le port Ethernet de chaque console.

Une fois connecté, allumez les deux et accédez aux paramètres de votre PS5. Appuyez sur Système, puis sur Logiciel système et sélectionnez Transfert de données. Appuyez sur Continuer.

Votre PS4 devrait apparaître sur l'écran suivant. Sélectionnez-le et dès que Préparer le transfert de données apparaît, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation de votre PS4 jusqu'à ce que vous entendiez un bip.

Vous pouvez ensuite sélectionner tout le contenu que vous souhaitez transférer et sélectionner Star Transfer.

Cela peut sembler une astuce étrange, mais si vous placez la PlayStation 5 standard à son extrémité - quelque chose pour lequel elle est clairement la mieux conçue - un disque n'entre pas dans le lecteur dans la direction la plus naturelle.

Au lieu de cela, vous devez faire face au haut du Blu-ray ou du jeu vers la gauche et vers la chair de la console elle-même. Certains diront que c'est évident, mais ce n'était pas pour nous la première fois.

Si votre PS5 est posée horizontalement, cela a beaucoup plus de sens car le disque s'insère dans le bon sens (avec la fente pour disque au bas de la console). Bien entendu, cela n'est pas non plus pertinent pour les propriétaires d'édition numérique.

La PS5 ne prend pas en charge Dolby Atmos, en tant que tel, mais peut émettre de l'audio bitstream sur HDMI pour les DVD, les Blu-ray et les Blu-ray 4K, de sorte que votre récepteur AV, votre système surround ou votre barre de son puisse décoder le signal lui-même. Le seul problème est que vous devez choisir l'option manuellement, et elle n'est pas disponible dans les paramètres PS5 habituels.

Fondamentalement, vous ne pouvez le faire que lorsqu'un disque est inséré et en cours d'exécution. Lorsqu'il atteint le menu principal du disque - du film ou de l'émission télévisée - appuyez sur le bouton Options et vous devriez voir quelques fenêtres contextuelles apparaître en bas de l'écran.

Sélectionnez l'icône du hamburger (les trois points) puis Paramètres dans le menu suivant qui apparaît. Sélectionnez Format audio puis Bitstream. Utilisez maintenant le bouton rond de la manette (ou le bouton de retour de la télécommande multimédia) plusieurs fois pour revenir au menu du film.

La PlayStation 5 dispose de sa propre télécommande multimédia en option, pour contrôler les applications de streaming et la lecture Blu-ray 4K.

L'appareil Bluetooth est facile à appairer avec la console, il vous suffit de vous diriger vers "Paramètres", puis "Accessoires", faites défiler jusqu'à "Media Remote" et appuyez sur "Set up Media Remote".

Un assistant vous guidera à travers les étapes, mais pour mettre la télécommande en mode d'appairage, maintenez simplement les boutons PlayStation et options enfoncés pendant quelques secondes. La télécommande peut également être réglée pour contrôler votre téléviseur et, comme dans notre cas, un système audio.

Au début de la PS5, il était étonnamment difficile de s'assurer que vous jouiez à la version de nouvelle génération d'un jeu, où les deux versions étaient téléchargeables. Cela a heureusement été corrigé par des mises à jour logicielles - vous verrez désormais un logo à côté du jeu sur votre écran d'accueil pour vous indiquer de quelle version il s'agit.

Si vous avez accidentellement installé la version PS4, vous pouvez simplement accéder à votre bibliothèque et télécharger l'option PS5 à la place. De plus, Sony a veillé à ce que lorsque vous achetez un jeu, ce soit la version de nouvelle génération qui se télécharge automatiquement, ce qui est utile.

Si vous avez déjà une bibliothèque décente de jeux PS4 attribuée à votre compte PlayStation, ou si vous avez téléchargé plusieurs de la collection PS Plus, mais que vous souhaitez simplement voir quels jeux vous possédez et qui sont des titres PS5 natifs, vous pouvez filtrer la liste.

Dirigez-vous vers l'icône de la bibliothèque de jeux dans la barre supérieure de l'écran d'accueil et cliquez sur le bouton de filtre sur le côté gauche (il est entouré vers le bas). Sélectionnez Plateforme puis cochez PS5. Votre bibliothèque n'affichera désormais que les jeux PS5. Vous pouvez faire la même chose pour d'autres plateformes.

Après des mois d'attente, Sony a activé la capacité de la PS5 à accepter un SSD interne supplémentaire pour obtenir plus de stockage pour vos jeux et applications. Le processus est vraiment assez simple, mais vous pouvez trouver un guide complet sur la façon de l'accomplir ici .

En plus de cela, nous avons également une liste soigneusement organisée des meilleures options SSD internes PS5 que vous pouvez choisir , afin que vous puissiez vous assurer que vous ne vous faites pas voler par un lecteur trop cher.

Lorsque vous avez un lecteur externe branché et actif, vous pouvez déplacer des jeux et des applications PS4 du lecteur interne vers le lecteur externe.

Tout d'abord, allez dans Paramètres, faites défiler vers le bas et cliquez sur Stockage. Cliquez ensuite sur Stockage de la console. Accédez à la balise Jeux et applications et cliquez dessus.

Sélectionnez la balise Éléments que vous pouvez déplacer en haut de la page suivante, cliquez sur l'un des jeux que vous souhaitez transférer, puis appuyez sur Déplacer.

Il est possible de définir des contrôles parentaux pour tous les enfants qui utiliseront la PlayStation 5. Ceux-ci incluent des restrictions d'âge pour le contenu, la possibilité de suivre et de limiter le temps de jeu, de définir des limites de dépenses sur un portefeuille partagé et de restreindre les fonctionnalités de communication.

Vous pouvez soit les configurer sur la console elle-même, soit via un navigateur interne sur PC, Mac ou mobile. Pour ce dernier, rendez-vous sur la page de gestion de votre compte sur le site de Sony . Cliquez ensuite sur Gestion de la famille. Vous pouvez définir tous les contrôles parentaux pour le compte PlayStation de chaque enfant à partir de là.

Alternativement, vous pouvez les définir à partir du menu des paramètres de la PS5. Dirigez-vous vers Paramètres, faites défiler jusqu'à Contrôles familiaux et parentaux. Ensuite, vous trouverez le contrôle parental dans Family Management.

Dans le menu PS5, vous pouvez modifier chacune des commandes individuellement ou choisir un niveau de restriction prédéfini entre Child, Early Teens, Late Teens ou Older.

Nous continuerons à ajouter régulièrement de nouveaux trucs et astuces. Veuillez revenir pour vérifier plus au fil du temps.