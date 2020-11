Comment jouer à des jeux PS5 sur une PS4 en utilisant la lecture à distance

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Vous voudrez peut-être reconsidérer la vente de votre ancienne PS4 ou PS4 Pro lorsque votrePlayStation 5 arrivera, il savère quelle peut diffuser des jeux PS5 via la lecture à distance. Cela signifie que vous pouvez linstaller dans une chambre ou ce que vous voulez et continuer à jouer à des jeux PS5 même lorsque vous navez pas accès à lécran principal.

PS5 Remote Play fonctionne également sur Mac, PC et mobile , mais vous pouvez maintenant simplement trouver une application dédiée sur votre écran daccueil PS4.

Voici donc comment le faire fonctionner et toutes les mises en garde que vous pourriez découvrir.

Tout dabord, vous devez activer la lecture à distance sur votre PlayStation 5. Allez dans Paramètres> Système> Lecture à distance et cliquez sur le curseur à côté de Activer la lecture à distance pour lactiver.

Maintenant, sur votre PS4, ouvrez lapplication PS5 Remote Play sur votre écran daccueil.

Cliquez sur lécran suivant et trouvez la PS5 à laquelle vous souhaitez vous connecter. Votre PS4 recherchera les connexions sur votre réseau domestique.

Bingo, votre écran daccueil PS5 devrait apparaître.

Vous pouvez jouer à nimporte lequel des jeux installés sur votre PlayStation 5 via le streaming vidéo local, mais notez que, bien que tout le matériel graphique et les fonctionnalités de la PS5 donnent une superbe apparence aux jeux natifs, vous ne jouez quen 1080p et sans HDR. Les fréquences dimages ne seront pas non plus à leur maximum.

Pourtant, le fait que vous puissiez poursuivre vos progrès dans Spider-Man de Marvel: Miles Morales, par exemple, sans avoir accès à la PS5 elle-même (et en utilisant un DualShock 4) est plutôt chouette.

Écrit par Rik Henderson.