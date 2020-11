Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Depuis un petit moment maintenant, nous attendons dautres nouvelles sur la situation de stockage extensible pour la PlayStation 5. La grande vidéo de démontage de Sony a montré que la console dispose dun emplacement M.2 prêt pour un SSD supplémentaire, mais nous navons eu aucun mot sur lequel les lecteurs exacts fonctionnent avec la console.

Maintenant, Sony a quelque peu clarifié la situation en confirmant à The Verge que le stockage interne extensible ne sera en fait pas disponible du tout au lancement - la console naura pas du tout la capacité de le prendre en charge.

Cela viendra dans une future mise à jour, probablement pas trop loin sur toute la ligne, et Sony certifiera les lecteurs qui fonctionnent avec sa console, afin que vous puissiez être sûr de celui à acheter. Le SSD personnalisé de 825 Go de la PS5 semblait déjà un peu restreint pour lespace, avec probablement plus de 100 Go occupés par son système, ce qui signifie que vous devrez attendre pour gagner plus de biens immobiliers.

Bien sûr, le stockage USB fonctionnera dès le premier jour sur la console, donc si vous avez un disque dur externe ou un SSD, vous pouvez toujours le brancher. Ce nest que le SSD interne ultra-rapide qui sera verrouillé jusquà ce que plus de travail soit effectué.

Cela signifie que vous feriez probablement mieux de vous attendre à acheter un SSD pour votre PS5 - même si vous avez repéré un lecteur PCIe Gen4 avec des vitesses qui correspondent à ce que les propres lecteurs de Sony produisent, cela devrait donc théoriquement fonctionner. Certains fabricants de disques, comme Western Digital sur son disque SN850 par exemple, ont même provisoirement répertorié la compatibilité PS5, soigneusement astérisque pour sassurer quelle pourrait être sujette à changement.

Pourtant, une fois lextension de stockage activée, il y a des raisons despérer que le nombre de lecteurs sur le marché pourrait entraîner une baisse des prix et être plus abordable que la situation de lautre côté de lallée, où la nouvelle Xbox Series X / S offre une seule option sous la forme dune carte dextension Seagate très chère .

Nous avons contacté Sony pour obtenir des commentaires et mettrons à jour cette pièce si quelque chose de nouveau est révélé.

Écrit par Max Freeman-Mills.