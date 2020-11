Sony déclare que les ventes du jour du lancement de la PS5 seront uniquement en ligne dans le monde entier

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony a publié une courte mise à jour pour informer le monde entier que le jour du lancement de la PlayStation 5, que ce soit le 12 novembre ou le 19 novembre selon votre emplacement, la console ne sera disponible quà lachat en ligne.

Si vous navez pas de précommande sécurisée, cela signifie quil est inutile de planifier de faire la queue ou de vous rendre dans un magasin pour voir sils ont du stock - vous ne pourrez sécuriser quune unité en ligne, quelle que soit la manière dont vous organisez la livraison ou le ramassage.

Cest un changement intéressant qui pourrait être dû à plusieurs facteurs, bien que les lèvres discrètes de Sony aient été essentielles en réalité. Dune part, il y a clairement une pénurie de stock en raison de la demande croissante, et il ny a rien de bon à sortir des gens qui se rendent dans les magasins et ne trouvent aucune console à acheter.

De même, une grande partie du monde est toujours fermement prise par la pandémie COVID-19 et incapable de faire ses achats facilement et en toute sécurité en personne, ce qui rendrait une ruée du jour du lancement plutôt imprudente. Si vous êtes comme nous, au Royaume-Uni, faire des achats en personne autrement que pour récupérer une commande déjà achetée contreviendrait de toute façon aux règles de verrouillage.

Sony dit "Soyez prudent, restez à la maison et passez votre commande en ligne". dans son message, indiquant que la pandémie est probablement la cause principale ici, et ce nest que raisonnable.

Pourtant, dans les zones où les verrouillages ne sont pas en place, cela pourrait provoquer une certaine colère - lexpérience dachat en ligne pour les PS5 jusquà présent na guère été fluide, après tout. Que cela signifie que plus de stock deviendra disponible le jour du lancement est une estimation pour le moment.

Écrit par Max Freeman-Mills.