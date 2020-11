Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Personne na ignoré que la situation de précommande était un gros gâchis entourant les lancements respectifs de nouvelle génération qui nous menaçaient - la Xbox Series X / S et la PlayStation 5 ont uniformément disparu en stock.

Maintenant, cette image est devenue encore plus confuse avec lannonce dun nouveau verrouillage national au Royaume-Uni, qui durera jusquà début décembre. Nous sommes de retour parmi eux, restant à la maison et ne faisant que des voyages essentiels.

Si vous navez pas réussi à obtenir une précommande de console et que vous espériez vous rendre dans un magasin le jour du lancement pour trouver un stock physique, cela pourrait ressembler énormément à un voyage essentiel pour vous, mais cela ne sera évidemment pas clair. cette barre en réalité.

De lautre côté de la médaille, cependant, même si vous pouviez vous rendre dans un magasin pour trouver une console non pré-commandée, si vous trouviez un stock sombre. Sadressant à VGC , Game a déclaré que "nous navons pas de confirmation que nous aurons des stocks le jour du lancement pour les clients qui nont pas de précommande".

Ce nest pas le message le plus optimiste, et tout cela donne une image plutôt sombre pendant au moins les deux premières semaines, entre les restrictions de verrouillage et les ruptures de stock.

La bonne nouvelle de divers détaillants, y compris Game et Argos, est que les personnes avec un ramassage en magasin réservé pour leur précommande pourront passer récupérer leur console et payer leur solde sans tomber sous le coup de la réglementation.

Dautres adoptent des approches légèrement différentes - Nick Hayden, responsable des jeux chez Currys PC World, nous a déclaré que «les clients qui ont payé leur dépôt de 5 £ en magasin pour garantir leur précommande ont été contactés aujourdhui et auront jusquà mercredi soir pour terminer leur transaction dans son intégralité. Une fois quils auront payé leur console, ils pourront la récupérer le jour du lancement ".

Que vous ayez une console verrouillée ou que vous espériez que plus de stock apparaîtra bientôt, la course dachat de console de nouvelle génération ne devient pas plus facile pour les gens.

Nous avons contacté Game et Argos pour plus de commentaires.

Écrit par Max Freeman-Mills.