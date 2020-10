Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La PlayStation 5 sera lancée avec une collection saine dapplications de streaming multimédia, pour prouver cette fois quelle sera aussi performante quun lecteur multimédia quune console de jeux.

En effet, la PS5 Media Remote, disponible séparément, disposera de boutons de raccourci vers quatre services: Netflix, Disney +, YouTube et Spotify.

En plus de ceux-ci, Apple TV et Twitch ont été confirmés pour la disponibilité du lancement, le premier donnant accès à des émissions TV +, ainsi quà tous les films et coffrets achetés à Apple lui-même.

Les applications supplémentaires à venir sur la PlayStation 5 comprendront Amazon Prime Video, MyCanal, Peacock et Hulu (selon la région).

Il y aura un espace multimédia sur lexpérience utilisateur PS5 dédié au divertissement multimédia. Vous naurez plus besoin de télécharger des applications dédiées via le PS Store non plus.

La PS5 aura également un centre de contrôle pour contrôler la lecture de la musique. Et, bien sûr, cest la première console Sony à être livrée avec une platine Blu-ray 4K Ultra HD (sur lédition non numérique).

Cela signifie que vous pourrez regarder des films à leur meilleure qualité, que ce soit en streaming ou sur disque.

La PlayStation 5 Media Remote sera disponible à partir du même jour que la PS5 elle-même - le 12 novembre aux États-Unis, le 19 novembre au Royaume-Uni.

Écrit par Rik Henderson.