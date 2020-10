Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony Interactive Entertainment a levé le voile sur lexpérience utilisateur de la PlayStation 5 .

Détaillé dans une vidéo révélatrice publiée aujourdhui, la PS5 UX contient des éléments de la barre multimédia qui traverse lécran daccueil de la PS4, mais la minimise et en ajoute beaucoup plus.

Il y a aussi un nouveau centre de contrôle - accessible dans le jeu par le "robinet dun bouton". Vous navez plus besoin de quitter lécran de jeu pour accéder à votre profil, à létat de la batterie du contrôleur, aux options dalimentation et plus encore.

Il existe également des cartes qui offrent différentes mises à jour et options pour le jeu dans lequel vous êtes actuellement. Celles-ci incluent des activités - différents niveaux ou pistes (dans un jeu de conduite) dans lesquels vous pouvez voir votre progression et vous lancer immédiatement, sans avoir à naviguer dans le système de menu du jeu.

Très intelligemment, vous obtenez même des estimations de temps de jeu sur le temps que le niveau pourrait prendre pour terminer - pratique si vous ne disposez que dun certain temps avant le dîner ou le coucher.

Certaines activités en jeu peuvent même offrir des conseils sur la façon datteindre différents objectifs, vous navez donc pas à faire une pause et à consulter une procédure pas à pas sur YouTube ou en ligne.

Lécran daccueil principal cette fois-ci est plus riche en contenu quavant, avec des hubs de jeu ayant leurs propres antécédents et un accès facile à une multitude dinformations et de segments.

Tout cela a lair beaucoup plus propre que linterface utilisateur Xbox qui arrive sur Xbox Series X et S, et a déjà commencé à se déployer sur Xbox One. Cependant, nous vous ferons savoir comment ils fonctionnent avec les consoles de nouvelle génération à leur arrivée dans les laboratoires de test Pocket-lint.

Écrit par Rik Henderson.