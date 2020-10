Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La PlayStation 5 sera livrée avec une nouvelle fonctionnalité qui aidera les utilisateurs à signaler un chat en jeu inapproprié ou carrément méchant.

Une étrange notification est apparue dans le cadre de la mise à jour 8.0 du logiciel système PlayStation 4 qui est arrivée hier, avertissant les utilisateurs que le chat vocal "peut être enregistré pour modération" lorsquils rejoignent une fête. Cela a conduit certains joueurs à paniquer, pensant que Sony enregistrera à lavenir toutes les discussions en jeu.

Cependant, il sagit en fait dun précurseur dune fonctionnalité pour PS5 et sert davertissement quun autre joueur pourrait enregistrer des conversations.

"Suite à cette mise à jour, les utilisateurs voient une notification concernant la sécurité des groupes et que les conversations vocales dans les groupes peuvent être enregistrées. Lenregistrement des conversations vocales pour modération est une fonctionnalité qui sera disponible sur PS5 lors de son lancement et permettra aux utilisateurs denregistrer leurs conversations vocales. sur PS5 et soumettez-les à un examen de modération », a déclaré PlayStation sur son blog.

"La fenêtre contextuelle que vous voyez sur PS4 en ce moment est pour vous informer que lorsque vous participez à une discussion avec un utilisateur PS5 (après le lancement), il peut soumettre ces enregistrements depuis sa console PS5 à SIE."

Bien sûr, cela pourrait ne pas apaiser les craintes de certains utilisateurs, mais pourrait aider à éliminer les comportements toxiques à lavenir. Si les utilisateurs continuent à utiliser un langage raciste, homophobe ou dautres formes de langage totalement inapproprié pendant le jeu, ils doivent être pleinement conscients que dautres joueurs pourront fournir des preuves.

Écrit par Rik Henderson.