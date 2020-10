Logiciel système PS4 8.0 maintenant disponible, PS5 ajouté à la lecture à distance

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Une mise à jour majeure du logiciel système pour PlayStation 4 est maintenant disponible. Cela change, entre autres choses, la fête et les messages - en les combinant dans les mêmes groupes.

Dans le même temps, lapplication PS4 Remote Play pour iOS, Android, Windows et Mac a été renommée PS Remote Play, car elle fonctionnera avec PlayStation 5 lors de sa sortie en novembre.

Le logiciel système PS4 8.0 ajoute également de nouveaux avatars, la possibilité de désactiver tous les microphones à partir du menu et une vérification améliorée en deux étapes, qui prend désormais en charge les applications dauthentification tierces.

Un élément qui a été supprimé est la possibilité de créer de nouveaux événements et / ou daccéder à des événements existants. Vous ne pourrez plus non plus créer de communautés privées, bien que vous puissiez continuer à accéder aux communautés existantes.

Les contrôles parentaux ont été améliorés et simplifiés, avec des options pour communiquer avec dautres joueurs et afficher le contenu créé par dautres joueurs dans le même cadre. De plus, les jeunes joueurs peuvent désormais envoyer une notification par e-mail à un parent pour demander que les fonctionnalités de communication soient activées pour des jeux spécifiques.

Vous pouvez télécharger le logiciel système 8.0 pour votre PS4 ou PS4 Pro maintenant. Il vous sera probablement demandé au prochain démarrage.

Écrit par Rik Henderson.