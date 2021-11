Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Avant sa sortie, la rumeur négative la plus persistante à propos de laPlayStation 5 était quelle ne serait pas compatible avec la dernière génération - du moins, pas au même niveau que la famille Xbox.

Cependant, ce nest tout simplement pas vrai. Sony a rompu avec la tradition et sest assuré que sa nouvelle console est entièrement compatible avec la grande majorité des jeux PS4. Dans certains cas, cela les rehausse même.

Voici donc tout ce que vous devez savoir sur la rétrocompatibilité PS5.

Glorieusement, la PlayStation 5 est rétrocompatible avec presque tous les jeux PS4 disponibles.

Comme pour les Xbox Series X et S, la rétrocompatibilité est effectuée par émulation, ce qui signifie que certaines fonctionnalités et/ou jeux peuvent ne pas fonctionner ou présenter des bugs. Cependant, dun autre côté, vous pouvez également utiliser la fonction Game Boost de la PS5 sur certains titres PS4 pour les lire à une fréquence dimages plus élevée ou plus fluide.

Les jeux PS4 peuvent être joués à laide du contrôleur DualSense fourni avec la PS5 ou dun contrôleur DualShock 4 (ou équivalent tiers). Cependant, il convient de noter que le DualShock ne peut pas être utilisé pour jouer à des jeux PS5.

La PS5 standard et lédition numérique sont toutes deux capables de jouer à des jeux PS4, mais vous ne pouvez bien sûr lire que des titres de disque sur lancienne machine.

Le casque PlayStation VR est entièrement compatible avec la PS5. Cependant, cela ne fonctionnera quavec la PS Camera (comme avec la PS4) et un adaptateur - cela ne fonctionnera pas avec laccessoire de caméra HD de la PS5.

Vous pouvez désormais demander lun de ces adaptateurs gratuits , que Sony met à disposition pour garantir que les propriétaires de PSVR éligibles ne soient pas laissés pour compte. Les contrôleurs PlayStation Move et PSVR Aim Controller fonctionneront avec les jeux PSVR sur PS5. Vous pouvez également utiliser un DualShock 4.

Si vous possédez lédition standard de la PlayStation 5, vous pouvez insérer tous les jeux PS4 que vous avez sur disque dans votre console et ils sinstalleront et fonctionneront (à lexception de ceux figurant sur la liste "ne fonctionne pas" ci-dessous). Vous devrez insérer le disque à chaque fois que vous souhaitez jouer au jeu.

Si vous disposez de lédition numérique et/ou de vos propres versions de téléchargement numérique de jeux PS4, vous devez vous rendre dans votre bibliothèque de jeux sur lécran daccueil et vous devriez pouvoir voir tous les jeux compatibles disponibles en téléchargement.

Vous pouvez également transférer vos jeux dune PS4 ou PS4 Pro vers la PS5 pour éviter davoir à les télécharger à nouveau.

Il existe deux méthodes, soit par transfert Wi-Fi dune console à une autre, soit en copiant vos jeux sur un disque dur USB externe, puis en le branchant sur la PS5.

Il convient également de noter que certains jeux PS4 de votre bibliothèque seront éligibles pour une mise à niveau gratuite vers leurs versions PS5. Il y aura une option de mise à niveau sur le hub de jeu pour chaque titre pris en charge, et vous pouvez savoir quel type est installé en vérifiant le logo à côté de celui-ci sur votre écran daccueil avant de jouer.

Lorsque vous achetez un nouveau jeu sur PS5 qui dispose dune version PS4, la version PS5 sinstallera automatiquement, il ny a donc pas lieu de sinquiéter dans ce cas.

En plus des jeux eux-mêmes, vous pouvez transférer vos données de sauvegarde dune PS4 vers la PS5 et continuer à jouer là où vous vous étiez arrêté.

Dans de nombreux cas, les sauvegardes cloud PS4 peuvent être téléchargées sur une PS5 (pour les membres PS Plus). Cependant, ce nest pas confirmé pour tous les titres.

Avec plus de 4 000 jeux PS4 pouvant être joués sur PS5, nous ne pouvons pas vraiment tous les lister ici. En effet, il est plus facile de lister ceux qui ne fonctionnent PAS. Ubisoft a été ajouté à la liste originale de PlayStation avec quelques jeux qui ne fonctionnent actuellement pas correctement, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Ce sont les jeux PS4 qui sont actuellement confirmés comme ne fonctionnant PAS sur PlayStation 5 (au 3 novembre 2021) :

Afro Samurai 2 La Revanche de Kuma Volume Un

Hitman Go : édition définitive

Débrouille toi avec!

Robinson : le voyage

Shadwen

TT Isle of Man - Ride on the Edge 2

Nous chantons

En plus des jeux PS4 que vous avez peut-être achetés au fil des ans, tous les propriétaires de PS5 avec un abonnement PlayStation Plus ont un accès gratuit aux titres triple-A suivants, tous compatibles avec la rétrocompatibilité :

Batman : Chevalier dArkham

Champ de bataille 1

Transmis par le sang

Call of Duty: Black Ops III - Édition Zombies Chronicles

Crash Banidcoot N. Sane Trilogie

Jours passés

Détroit : devenez humain

Fallout 4

Final Fantasy XV édition royale

Dieu de la guerre

Infâme deuxième fils

Monde de chasseur de monstres

Combat mortel X

Persona 5

Ratchet & Clank

Le dernier gardien

Le dernier dentre nous remasterisé

Resident Evil 7 : Biohazard

Uncharted 4: La fin dun voleur

Jusquà laube

Sony na pas encore confirmé si la prise en charge des anciens jeux PlayStation est en cours. Cependant, avec le service de jeu en nuage PS Now, une fonctionnalité établie à lheure actuelle, il se pourrait que des jeux pour les PlayStations dancienne génération soient disponibles via cette plate-forme.

