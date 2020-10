Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony a publié son propre démontage dune console PlayStation 5 pour montrer à quel point elle sera facile à entretenir et même à réparer.

La vidéo, présentée en japonais mais avec des sous-titres YouTube dans la langue de votre choix, le démontage révèle que les deux côtés en plastique de la PS5 peuvent être facilement retirés, pour exposer lénorme unité de ventilateur qui occupe une partie importante du haut de la console (à la verticale).

Il y a aussi deux «capteurs de poussière» - des trous sur le côté qui peuvent être aspirés pour éliminer les particules indésirables et le colmatage. Si vous avez déjà entendu la PS4 Pro faire sa meilleure impression dun Heuy de la guerre du Vietnam qui décolle, vous vous rendrez compte à quel point cela pourrait être important pour empêcher la console de surchauffer.

À lheure actuelle, nous ne savons pas si la Xbox Series X ou S offre un accès similaire à leurs fans pour le nettoyage.

Nous avons également la chance de voir lemplacement dextension de stockage interne, qui peut accepter nimporte quelle carte SSD PCIe 4.0 M.2 standard - ce qui est moins cher que lalternative externe de 1 To vendue par Xbox et Seagate.

Lautre chose que vous remarquez une fois de plus à propos de la console tout au long du processus de démontage est à quel point elle est massive. Cest expliqué - cest pour sassurer que le flux dair garantit quil est plus silencieux que nimporte quelle PS4 et fonctionne à des performances maximales.

Maintenant, nous sommes impatients de mettre la main sur un nous-mêmes.

Écrit par Rik Henderson.