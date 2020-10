Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lune des grandes avancées que la PlayStation 5 et la Xbox Series X / S apportent au jeu sur console est de 120 ips.

Bien que les deux visent principalement une lecture 4K 60fps stable (1440p60 dans le cas de la série S), ils sont tous capables daugmenter encore la fréquence dimages. Mais, quelles mises en garde viendront avec cela, et de quoi avez-vous même besoin pour jouer à des jeux de manière optimale?

Nous expliquons tout ici.

Des fréquences dimages plus rapides ont toujours été le Saint Graal pour les développeurs de jeux, certains types de jeux - tireurs, coureurs, etc. - bénéficiant grandement de laction la plus fluide possible. Plus dimages par seconde à lécran équivaut à une présentation beaucoup plus fluide et à une expérience de jeu plus réactive.

Les joueurs sur PC sont déjà au fait des fréquences dimages extrêmes, de nombreux jeux ayant débloqué des fps afin de pouvoir fonctionner aussi bien que leur matériel le permet, mais les consoles ont traditionnellement tenté datteindre 60fps maximum. La plupart verrouillent les fréquences dimages à 30 ips.

Cependant, les consoles de nouvelle génération ont le grognement graphique supplémentaire pour aller plus loin et offrir des jeux jusquà 120 ips. Cela signifie effectivement que, pour chaque image que vous voyez sur un jeu Xbox One ou PS4 standard, vous en verrez quatre sur la PS5 ou la Xbox Series X / S. Et cela signifie que laction, comme une balle tirée par une arme à feu ou une voiture rivale traversant votre capot, sera montrée avec plus de précision et pourra être réagie plus rapidement.

Il y a des mises en garde. Pour commencer, même avec leurs prouesses graphiques, les jeux fonctionnant à 120 ips sur la prochaine génération devront baisser la résolution (normalement à un maximum de 1080p) en guise de compromis. De plus, vous aurez besoin dun téléviseur ou dun moniteur avec une fréquence de rafraîchissement qui correspond à la fréquence dimages du jeu. Vous devez donc rechercher un écran avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz ou plus - afin que le téléviseur puisse actualiser lécran en synchronisation avec chaque image.

Il existe de nombreux moniteurs de jeu dotés dun rafraîchissement de 120 Hz ou plus. Cependant, il y a beaucoup moins de téléviseurs.

En effet, seuls les téléviseurs les plus récents sont capables de fréquences de rafraîchissement de 120 Hz et, même dans ce cas, seulement une poignée. LG a 120 Hz sur ses téléviseurs OLED phares, Samsung offre la même chose sur certains de ses sommets de gamme QLED, tandis que Sony a veillé à ce que certains de ses ensembles soient prêts pour la «PlayStation 5».

Il y a deux facteurs importants à cela. Un téléviseur a besoin dun panneau rapide et réactif pour sactualiser rapidement et ils nont commencé que récemment à se répandre sur le marché. Et, pour pouvoir lire le signal de la PS5 ou de la Xbox Series X / S, vous avez besoin dau moins une connectivité HDMI 2.0 (pour 1080p à 120 ips). HDMI 2.1 est nécessaire pour 4K à 120 ips, mais comme nous lavons dit ci-dessus, les consoles ne pousseront pas 120 ips à des résolutions maximales - pas au départ de toute façon.

Le meilleur pari est de regarder la fiche technique de tout téléviseur 2020 que vous envisagez dacheter et, pendant que vous y êtes, de vérifier si lensemble prend également en charge des taux de rafraîchissement variables et un mode à faible latence - ils le seront également. pratique pour les jeux de nouvelle génération.

Voici quelques téléviseurs à vérifier (qui prennent en charge des taux de rafraîchissement de 120 Hz):

Ce téléviseur ne possède pas moins de quatre ports HDMI compatibles 120 Hz, qui peuvent même gérer 4K 120 ips.

Comme nous le disons dans notre revue : "Ceci est aussi important pour ceux dentre nous qui tremblent dexcitation à lidée de leur console de jeux de nouvelle génération que la capacité du LG avec ALLM (mode auto low latency), VRR (taux de rafraîchissement variable) , FreeSync et HGiG HDR. Si vous gardez le jeu en tête lors de la sélection dun nouveau téléviseur, cette spécification à elle seule pourrait avoir fait pencher la balance en faveur de LG. Ajoutez un temps de réponse (en mode Jeu) denviron 13 ms et laccord est peut-être déjà scellé. "

squirrel_widget_338397

Ce Samsung est un cri décent car sous un grand, tous ses ports HDMI sont compatibles avec 120Hz, avec lun deux capable de 4K120.

Comme nous le disons dans notre revue : "Les HDMI du Q80T disposent dune grande partie de lensemble des fonctionnalités associées à HDMI v2.1. Ici, nous obtenons une prise en charge 4K à 120 Hz sur une entrée (HDMI 4), ainsi que 4K à 60 Hz sur toute la carte , eARC (Enhanced Audio Return Channel) sur HDMI 3, 2K à 120 Hz et VRR (Variable Refresh Rate) plus ALLM (Auto Low Latency Mode). Il existe également une prise en charge FreeSync pour les joueurs PC AMD. "

squirrel_widget_231899

Nous pensions utiliser un téléviseur 8K pour faire bonne mesure, bien que le ZH8 ne soit capable que de 4K à 120 images par seconde, plutôt que le 8K complet.

Comme nous le disons dans notre examen initial , il sagit dun téléviseur LED à matrice complète, ce qui signifie quil est livré avec un rétroéclairage complet qui offre de superbes niveaux de noir et un superbe contraste. Il est naturellement livré avec Dolby Vision et Atmos, qui sont au moins des aspects importants de la Xbox Series X et S.

squirrel_widget_176967

Une façon de vérifier si votre appareil actuel a une entrée et un taux de rafraîchissement de lécran de 120 Hz (si ce nest pas dit dans le manuel) est de brancher un PC ou un ordinateur portable décent dans son port HDMI le plus avancé et dexécuter un jeu au cadre le plus élevé taux possible ou dirigez-vous vers un site Web de vérification du taux de rafraîchissement via un navigateur, tel que testufo.com .

En toute honnêteté, si votre téléviseur a plus dun an, ce nest pas probable de toute façon.

Vous devez également vous assurer que vos câbles HDMI ont une bande passante suffisamment élevée pour transporter un signal 1080p / 4K 120Hz.

Tout câble répertorié comme HDMI 2.1 conviendra. Et, bien sûr, les câbles fournis avec votre nouvelle console de nouvelle génération.

Et enfin, si vous faites passer votre équipement source via un récepteur AV, celui-ci doit également être compatible 120 Hz. Le Denon AVR-X2700H est un bon exemple de récepteur compatible.

Écrit par Rik Henderson.