Ma PlayStation 4 DualShock 4 et mon casque fonctionneront-ils sur PS5?

(Pocket-lint) - La PlayStation 5 de Sony est sur le point de sortir, apportant avec elle un tout nouveau monde de possibilités pour les joueurs, débloqué par une grande augmentation de la puissance graphique et de la vitesse du SSD propriétaire de Sony, qui semble réduire les temps de chargement à presque rien.

La console va donc être une grande mise à niveau en termes de performances, mais bon nombre de personnes se posent des questions sur leurs accessoires existants, utilisés avec amour tout au long de lère PS4. Pouvez-vous compter sur eux pour travailler avec le nouveau matériel? Nous avons des réponses ici.

Cette question nest pas aussi simple que vous pourriez le penser, nous allons donc la diviser en deux sections.

Si vous jouez à un jeu PlayStation 5 sur la PS5, vous devrez le faire sur le nouveau contrôleur DualSense de Sony, celui fourni avec la nouvelle console. Il possède quelques fonctionnalités que lancien DualShock 4 ne peut pas égaler, notamment un retour haptique et des déclencheurs améliorés. Cela signifie que Sony garde les jeux de nouvelle génération sur son contrôleur de nouvelle génération.

Cependant, si vous jouez à des jeux PS4 sur PS5, parmi la grande majorité qui fonctionnera apparemment de manière transparente sur la nouvelle console, vous aurez plus de chance - votre DualShock 4 fonctionnera toujours. Cela signifie que vous voudrez peut-être vous abstenir de vendre ou de donner vos anciennes manettes de jeu, si vous avez des classiques de la coopérative de canapé dans lesquels vous plongerez encore de temps en temps.

Le côté casque des choses dépend également de quelques facteurs.

Tout dabord, si vous utilisez un casque filaire qui se connecte via un port 3,5 mm à votre contrôleur DualShock 4, votre casque fonctionnera absolument avec la PS5. Vous allez simplement le connecter exactement au même port sur votre nouveau contrôleur DualSense et vous serez absent. Cela devrait être une bonne nouvelle pour de nombreuses personnes.

Cependant, si vous avez un casque sans fil, les choses deviennent un peu plus inégales. Daprès ce que Sony a dit, il y a de très bonnes chances que votre casque fonctionne pour la PS5 sil fonctionne sur la PS4. Il vous suffira très probablement de débrancher votre clé et de la coller dans la nouvelle console pour vous déplacer.

Cela dépendra de votre marque et de votre modèle, cependant, et divers fabricants donnent maintenant des détails sur les casques dont ils savent quils fonctionneront encore, qui pourraient nécessiter des mises à jour du micrologiciel via un PC pour continuer à fonctionner, ou tout autre qui ne pourra plus se connecter. La dernière étiquette ne devrait probablement sappliquer quaux casques plus anciens qui nont pas été fabriqués au cours des deux dernières années.

Par exemple, voici le guide de Steelseries pour savoir lequel de ses casques Arctis fonctionnera immédiatement sur PS5, et voici la même chose de Turtle Beach , et un autre explicatif dAstro . Cela vaut la peine de consulter le site Web de votre fabricant de casque pour voir sil a été publié dans un article équivalent si vous avez encore des doutes.

Si vous êtes sur le point de vous procurer un nouveau casque, il vaut vraiment la peine de déterminer sil fonctionnera dabord sur la nouvelle console. Vous pouvez consulter certains des meilleurs casques que nous avons utilisés pour PlayStation dans notre guide dachat de casques, ici .

Écrit par Max Freeman-Mills.