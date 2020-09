Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous savons depuis un certain temps que la PlayStation 5 sera la plus grande console de jeux, peut-être la plus grande jamais conçue. Cependant, nous navons pas tout à fait réalisé à quel point limmobilier dont il aura besoin lorsquil est joué à côté ou sous votre téléviseur.

Des images réelles de celui-ci couché à côté de règles, ainsi que de superbes illustrations comparatives réalisées avec les dimensions réelles à lesprit, montrent une bête de machine.

Certains adoreront le fait quil domine un salon ou un espace de jeu, dautres le trouveront tout simplement trop ouvert.

Une chose est sûre, PlayStation fait certainement une déclaration massive avec sa console de nouvelle génération.

Les photos du monde réel ont été publiées en ligne par la National Communications Commission (NCC) de Taiwan - lagence qui approuve les communications sans fil dans les appareils à utiliser dans le pays. Ils le montrent dans un certain nombre de positions.

Les illustrations ont été publiées par lutilisateur Twitter @keisawada. Ils montrent à quoi ressemblera la PS5 à côté dun téléviseur et aux côtés de consoles de jeux équivalentes - y compris la Xbox Series X et S.

Xbox Series X (151x151x301mm) も 置 い て み た。 pic.twitter.com/Y9VDEkbokW - 澤 田 圭 (キ ャ ラ ク タ ー デ ザ イ ナ ー) (@keisawada) 20 septembre 2020

On dit que le téléviseur virtuel dans les images mesure 30 pouces (bien que, compte tenu des dimensions répertoriées, il soit en fait plus proche dun ensemble de 32 pouces).

Notre photo de comparaison préférée est celle avec toutes les consoles: PS5, Xbox Series X, Series S, Switch et une PS4.

Peu importe la façon dont vous le regardez, vous aurez besoin dun meuble TV de taille décente si vous utilisez PlayStation de cette génération.

Écrit par Rik Henderson.