Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - PlayStation Plus est le service dabonnement mensuel de Sony requis pour jouer en ligne sur PlayStation 4 et, bientôt, sur les consoles PS5 .

Il donne également accès à des jeux gratuits chaque mois, ainsi quà des réductions intéressantes sur les jeux achetés via le PlayStation Store.

De plus, à partir de novembre, les propriétaires de PlayStation 5 auront accès à une collection de jeux PS4 incroyables sans frais supplémentaires.

Voici donc tout ce que vous devez savoir sur PS Plus , y compris son coût et tous les avantages.

PlayStation Plus est un service dabonnement mensuel qui permet le jeu multijoueur en ligne pour les jeux PS4, ainsi que pour les titres PS5 à partir de novembre.

Il est nécessaire de jouer à la grande majorité des jeux en ligne - seuls certains titres gratuits sont exemptés.

Cela a commencé il y a de nombreuses années, avec le lancement du service pour PlayStation 3 au départ. Il était également disponible pour les utilisateurs de PS Vita, mais les deux consoles ont depuis été abandonnées et PS Plus nest plus actif sur lun ou lautre.

En plus du jeu en ligne, il comprend des réductions, laccès aux premiers essais de jeux et quelques autres avantages. Vous pouvez les lire ci-dessous.

PS Plus peut être payé mensuellement, trimestriellement ou annuellement.

Labonnement mensuel coûte 6,99 £ / 9,99 $. Il est de 19,99 £ / 24,99 $ pour 3 mois, ou vous pouvez payer 12 mois à lavance pour 49,99 £ / 59,99 $. Naturellement, ce dernier est le plan le plus rentable.

Vous pouvez vous inscrire à PS Plus via votre console, le PlayStation Store en ligne ou acheter un bon auprès dun certain nombre de détaillants.

Labonnement PS Plus offre un certain nombre davantages. Vous pouvez lire sur chaque coup.

PlayStation Plus est une exigence pour que les joueurs PS4 et PS5 puissent jouer en ligne. Seuls certains jeux gratuits sont exemptés - la grande majorité ne vous donnera accès au multijoueur en ligne que si vous avez un abonnement PS Plus actif.

Au moins deux jeux PS4 sont disponibles au téléchargement et à jouer chaque mois sans frais supplémentaires. Ils vous appartiennent tant que vous restez membre PS Plus. Vous pouvez voir les derniers jeux gratuits ici .

Nous ne savons pas encore si la PS5 recevra ses propres jeux gratuits mensuels, si elle pourra accéder aux mêmes titres PS4 ou si la PlayStation Plus Collection remplacera les propriétaires de PS5 (voir ci-dessous).

Les membres PS Plus bénéficient de réductions exclusives sur de nombreux jeux en téléchargement numérique sur le PlayStation Store. Traditionnellement, il y a aussi des réductions supplémentaires pour les membres sur les jeux en solde pendant les périodes de vente importantes.

Tous les membres PS Plus bénéficient de 100 Go de stockage dans le cloud pour les jeux de sauvegarde, donc même si vous perdez vos données de sauvegarde stockées sur une PS4 (et, de manière prémissable, sur PS5), vous pourrez les récupérer plus tard.

De plus, si vous possédez une deuxième PS4 et que vous souhaitez continuer à jouer au même jeu, vous pouvez transférer des sauvegardes dune machine à lautre.

Unique à la PlayStation 5, la collection PS Plus sera disponible dès le lancement et comprend 18 jeux PS4 propriétaires et tiers à télécharger et à jouer dès le premier jour (grâce à la rétrocompatibilité). Ils seront disponibles sans frais supplémentaires pour les propriétaires de PS5 avec PS Plus.

Voici les jeux disponibles dans la PlayStation Plus Collection (à partir du 12 novembre 2020):

Batman: Arkham Knight

Champ de bataille 1

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Devenez humain

Final Fantasy 15

Fallout 4

Dieu de la guerre

Infâme deuxième fils

Monde de Monster Hunter

Mortal Kombat X

Persona 5

Ratchet & Clank

Le dernier gardien

The Last of Us Remastered

Resident Evil 7: Biohazard

Uncharted 4: La fin dun voleur

Jusquà laube

Nous mettrons à jour cette liste au fur et à mesure que dautres jeux seront annoncés.

Écrit par Rik Henderson.