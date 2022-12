Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - PlayStation Plus est le service d'abonnement mensuel de Sony qui est nécessaire pour jouer en ligne sur les consoles PlayStation 4 et PS5.

Il est divisé en trois niveaux, avec un plan Essentiel offrant une poignée de jeux gratuits chaque mois, ainsi que des remises importantes sur les jeux achetés sur le PlayStation Store.

Deux niveaux supplémentaires - Extra et Premium - sont également disponibles. Ils comprennent un accès supplémentaire à des centaines de jeux PS4 et PS5 (similaire au Xbox Game Pass), ainsi que des jeux classiques de l'histoire de PlayStation.

Voici tout ce que vous devez savoir sur PS Plus, y compris le prix de chaque niveau et tous les avantages.

C'est quoi PS Plus ?

PlayStation Plus est un service d'abonnement mensuel qui permet de jouer en ligne et en multijoueur aux jeux PS4 et PS5.

Il est nécessaire pour jouer à la grande majorité des jeux en ligne - seuls certains titres gratuits en sont exemptés.

Tout a commencé il y a plusieurs années, avec