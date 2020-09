Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le patron de PlayStation, Jim Ryan, a répondu à plusieurs critiques et questions concernant les prochaines consoles PlayStation 5 et PS5 Digital Edition.

Il a déclaré au Washington Post que Sony Interactive Entertainment avait décidé de ses prix il y a des mois (pas après que le prix de la Xbox ait été révélé la semaine dernière, comme certains le prétendent), et que même si les précommandes se vendent plus rapidement que les rouleaux de papier toilette au début du verrouillage, il ny aura pas de rupture de stock. Il devrait y en avoir beaucoup pour le lancement.

La plus grande révélation est peut-être que, contrairement à de nombreux rapports, la PS5 prendra éventuellement en charge la rétrocompatibilité avec presque tous les jeux PlayStation 4 actuels.

Ryan a déclaré au Post que la firme avait testé des milliers de jeux PS4 pour sassurer de leur compatibilité et que «99%» fonctionnaient sur la nouvelle machine.

On ne sait pas encore combien dentre eux seront disponibles au lancement ou peu de temps après, mais 18 dentre eux feront partie de la collection PlayStation Plus dès le premier jour, et donc jouables sans frais supplémentaires par les membres PS Plus.

Le PDG a également déclaré que, alors que lédition numérique PS5 est plus chère que la machine dentrée de gamme de nouvelle génération de la Xbox, la messagerie de PlayStation est plus simple: «Nous voulons clarifier les joueurs, nous voulons leur donner une certitude», a-t-il expliqué.

«Nous voulons les pérenniser afin quils sachent que la console quils achèteront sera pertinente dans plusieurs années. Cest une dépense en capital considérable, et nous voulons nous assurer que les gens savent quils achètent une véritable console de nouvelle génération.

Bien que la Xbox Series S soit beaucoup moins chère que la PS5 Digital Edition, ses spécifications sont inférieures. Les deux modèles PS5 présentent les mêmes spécifications élevées, un seul est livré avec un lecteur Blu-ray 4K, lautre non.

En termes de stock, Ryan a révélé que plus dunités PS5 avaient été commandées cet exercice que de consoles PlayStation 4 au début de la génération actuelle. Cela signifiera que plus sera en vente au lancement que jamais auparavant, même pendant la pandémie.

Écrit par Rik Henderson.