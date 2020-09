Sony taquine God of War: Ragnarok, suite de la PS5

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony savait que nous espérions des détails sur ses prix et ses plans de sortie pour la PS5 dans sa dernière vidéo Showcase pour le système, mais cela ne la pas empêché de montrer de nombreux jeux magnifiques à venir sur le système dans un proche avenir. .

Cependant, cela a sauvé lun des plus gros pour la fin, ce qui en fait la toute dernière note de tout le livestream, laissant tomber une bande-annonce très, très courte annonçant que God of War aura une suite en 2021 - et on dirait que `` sera intitulé God of War: Ragnarok.

Une voix off bourru de notre tueur de dieu grec et nordique préféré, Kratos, suggère que nous avons une puissante tempête qui nous attend, ce qui nest pas vraiment une surprise compte tenu des événements qui clôturent les dernières heures du chef-dœuvre de 2018. Jeu.

On dirait que le panthéon nordique ne va pas changer davis et devenir tout à fait à laise avec Kratos et son fils maintenant, quon le veuille ou non. Le teaser ne nous donne pas grand-chose dautre à faire, mais son esthétique glaciale fait quil est probable que nous continuerons dexplorer des climats glacés.

Il ny a pas dautres détails à rassembler à ce stade, mais si le jeu sort en 2021, nous espérons que nous naurons pas à attendre trop longtemps pour en savoir plus à ce sujet, et où il reprendra lhistoire tragique de Kratos. .

Écrit par Max Freeman-Mills.