PlayStation Plus Collection est la version PS5 du Xbox Game Pass

(Pocket-lint) - En plus de lever le voile sur les prix et les dates de sortie des PS5 et PS5 Digital Edition , PlayStation a annoncé une incitation supplémentaire pour les membres PS Plus.

Tous les membres PlayStation Plus avec une PS5 recevront le bonus supplémentaire de la collection PS Plus - une sorte de réponse de Sony au Xbox Game Pass.

La collection comprendra une sélection de jeux PS4 triple-A que les propriétaires de PS5 pourront télécharger et jouer dans le cadre de leur abonnement.

Annoncée lors de la PlayStation Showcase de septembre, la gamme initiale de jeux disponibles comprendra les éléments suivants:

Dieu de la guerre

Bloodborne

Monde de Monster Hunter

Final Fantasy 15

Fallout 4

Mortal Kombat X

Uncharted 4: La fin dun voleur

Ratchet & Clank

Days Gone

Jusquà laube

Detroit: Devenez humain

Champ de bataille 1

Infâme deuxième fils

Batman: Arkham Knight

Le dernier gardien

The Last of Us Remastered

Persona 5

Resident Evil 7: Biohazard

PlayStation Plus est le service dabonnement mensuel de Sony pour le jeu en ligne, il récompense également les membres sur PS4 avec au moins deux jeux gratuits par mois .

Un abonnement PS Plus coûte généralement 6,99 £ par mois, 19,99 £ pour trois mois ou 49,99 £ pour une année entière. Vous pouvez en savoir plus sur la PlayStation 5 ici .

Écrit par Rik Henderson.