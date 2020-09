Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony a fait exactement ce que tout le monde attendait et attendait, en révélant le prix et la date de sortie de ses consoles PlayStation 5 . La PS5 standard coûtera 499 $ ou 449 £, tandis que la PS5 Digital Edition coûte 399 $ ou 359 £, et les précommandes pour les deux commencent à partir de demain.

La date de sortie est un peu plus compliquée, les États-Unis et une sélection de pays les obtenant en premier, le 12 novembre, avant datteindre le reste du monde, y compris le Royaume-Uni le 19 novembre. La liste complète obtenant la PS5 plus tôt est la suivante: Amérique , Japon, Canada, Mexique, Australie, Nouvelle-Zélande et Corée du Sud.

Ce prix est quelque chose que nous attendons depuis des semaines, surtout depuis que la Xbox a récemment confirmé le sien, et cest à peu près ce à quoi nous nous attendions. La PS5 standard, avec son lecteur de disque, est un peu plus chère que la Xbox Series X dans certains territoires, mais pas autant que certains analystes lavaient craint.

Lédition numérique de la PlayStation 5, en revanche, est un bon morceau plus cher que la Xbox Series S, mais sans surprise, car elle na pas de raccourcis ou de différences matérielles pour réduire les coûts au-delà de ce lecteur de disque manquant.

Comme mentionné ci-dessus, Sony a également assuré le suivi pour confirmer que les précommandes pour les consoles sont imminentes, à partir de demain en fonction du détaillant.

Les précommandes PS5 seront disponibles dès demain chez certains revendeurs. - PlayStation (@PlayStation) 16 septembre 2020

Il est bien trop tôt pour dire comment le prix plus cher de Sony affecte ses performances avec la PS5 cette saison des vacances, mais il a lavantage dune liste de jeux sans doute plus impressionnante à venir sur la console, y compris des exclusivités juteuses que sa dernière vitrine a clairement montré. .

Écrit par Max Freeman-Mills.