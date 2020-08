Les précommandes PlayStation 5 sont ouvertes, mais uniquement pour les invités

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony a ouvert des précommandes pour sa console de nouvelle génération, la PS5, mais cela ne signifie pas que vous pouvez en commander une tout de suite. Techniquement, il ouvre linscription en ligne , vous pouvez donc postuler pour recevoir une invitation, ce qui vous permettra dêtre parmi les premiers à précommander la console.

Lannonce indique clairement quil ny aura quune «quantité limitée de consoles PS5 disponibles en précommande» cette saison des fêtes, la société lance donc un programme dinvitation qui donnera à quelques clients chanceux de PlayStation existants une chance de commander le prochain machine.

La page FAQ de Sony précise que le fait de remplir le formulaire dinscription ne signifie pas que vous recevrez certainement une invitation à précommander la PS5.

La société a déclaré que toutes les invitations seront dispersées en fonction des «intérêts précédents et des activités PlayStation». De plus, chaque invitation ne sera disponible que pour une durée limitée, ce qui signifie que vous devrez agir rapidement. De plus, Sony est limité précommande sur une seule console par ID PSN, et vous aurez besoin dune adresse aux États-Unis. Vous pouvez également obtenir deux des nouveaux contrôleurs DualSense ainsi que dautres accessoires PS5, mais seulement jusquà épuisement des stocks.

Lannonce de Sony nincluait pas de détails tels que le prix ou la date de sortie de la PlayStation 5, naturellement.

Écrit par Maggie Tillman. Édité par Rik Henderson.