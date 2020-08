Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Après que les rumeurs ont commencé à sintensifier au cours des deux derniers jours, Sony et Crystal Dynamics ont fait des vagues en annonçant que les prochains Marvels Avengers recevront gratuitement un pack DLC exclusif à PlayStation, permettant aux joueurs de jouer le rôle de Spider-Man.

Le jeu est vraiment la prochaine grande sortie du calendrier, et il semble que Sony prépare cet accord depuis un certain temps. Il est évidemment lié à la propriété de Sony de la licence Spider-Man, quil partage soigneusement avec Marvel maintenant, et étant donné lexclusivité de lexcellent jeu autonome Spider-Man dInsomniac, ce nest pas une énorme surprise.

Votre sympathique quartier Spider-Man arrive sur Marvels Avengers, exclusivement sur PlayStation. Crystal Dynamics offre à lui seul des détails précoces, une version unique du héros post-lancement: https://t.co/GA3t6Y40KI pic.twitter.com/TEho59XfIc - PlayStation (@PlayStation) 3 août 2020

Le DLC arrivera apparemment au début de 2021, quelques mois après le lancement du jeu principal, et ne coûtera rien de plus, une bonne affaire pour ceux qui récupèrent le jeu sur PlayStation. Nous savions déjà que Hawkeye viendrait dans un autre pack DLC pour tous les systèmes.

Bien sûr, ce type dexclusivité suscite généralement une certaine colère et la fait à nouveau ici, en grande partie de la part des propriétaires de Xbox consternés de découvrir quils nont aucune chance de jouer au jeu au maximum.

Cest un peu un rappel à lépoque où ces types doffres de contenu asymétriques étaient plus courants, et la plupart des gens ne sont pas heureux de le voir revenir. Cela dit, Sony a déjà quelques-unes de ces offres dexclusivité en jeu, notamment avec les jeux Call of Duty, où le contenu tombe souvent en premier sur PlayStation, ce nest donc pas du tout un problème nouveau.

Écrit par Max Freeman-Mills.